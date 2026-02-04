Comisia Europeană respinge acuzațiile „absurde” ale SUA privind influențarea alegerilor din România

Comisia Europeană (CE) respinge acuzațiile venite din partea SUA potrivit cărora ar fi influențat alegerile din România prin presiuni asupra rețelelor sociale și a catalogat drept nefondate afirmațiile privind „cenzura” și ingerința electorală în scrutinele naționale ale statelor membre.

Aceste acuzații sunt „absurde și complet nefondate”, a denunțat un purtător de cuvânt al executivului UE, Thomas Regnier, scrie Agerpres.

Răspunsul vine după apariția unui raport al Congresului SUA în care sunt aduse acuzații grave la adresa CE, susținând că executivul UE a intervenit în alegerile naționale ale unor state membre.

Documentul, întocmit de Comisia Juridice a Camerei Reprezentanților, descrie o campanie de cenzurare a discursului american care ar fi fost desfășurată de Comisia Europeană pe parcursul unui deceniu.

Raportul Congresului american acuză o imixtiune nepermisă în alegeri din mai multe țări, inclusiv România.

În cazul României, documentul susține că alegerile prezidențiale din 2024 au fost influențate prin anularea primului tur și eliminarea unor candidați, favorizând „candidatul preferat de establishment”.

Totodată, raportul afirmă că Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor de social media pentru a cenzura conținut înainte de alegeri în România, Moldova, Slovacia, Olanda, Franța și Irlanda, ridicând întrebări despre neutralitatea și limitele de acțiune ale Comisiei Europene în perioadele electorale.