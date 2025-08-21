Un cunoscut designer italian a murit într-un accident cu un camion condus de un român

Un celebru designer italian a murit într-un tragic accident rutier pe o șosea din Italia, după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu un camion și s-a răsturnat. La volanul camionului se afla un bărbat român.

Alessandro Loschiavo, un designer milanez cunoscut, în vârstă de 59 de ani, a murit într-un accident de mașină în Grosseto. El conducea pe șoseaua din apropiere de La Torba, în zona Grosseto, când s-a izbit de un camion, transmite presa italiană.

Vehiculul bărbatului de 59 de ani a ieșit de pe drum, s-a răsturnat, iar acesta a rămas prins sub resturile mașinii.

Camionul, scăpat de sub control, a intrat într-o fermă de lactate, dărâmând zidul.

Șoferul camionului, un bărbat de 58 de ani, originar din România, a fost rănit, dar nu se află în stare gravă.

Pompierii din Orbetello și Grosseto au intervenit la fața locului și au scos trupul neînsuflețit al bărbatului de 59 de ani din vehicul.

Potrivit unei reconstituiri a accidentului, designerul circula spre sud pe șoseaua Statale, în apropiere de Montalzato, când, din motive încă neclare, a pătruns pe o parte a benzii destinată circulației din sens opus.

Cine era Alessandro Loschiavo

Originar din Roma, Alessandro Loschiavo, în vârstă de 59 de ani și absolvent al Institutului Superior pentru Industrii Artistice în Design Industrial, trăia la Milano de peste 25 de ani. Stabilit în oraș din 2000, locuia și lucra în capitala lombardă, unde unul dintre proiectele sale face parte din colecția permanentă a Triennale Design Museum din Milano, potrivit Milano Today.

Co-fondator și director creativ al Aliantedizioni, un brand dedicat producției de accesorii de mobilier pentru interior, Loschiavo combina activitatea de designer cu cea de consultant pentru companii și instituții culturale. Era apreciat și pentru munca sa de curator de expoziții, profesor și fotograf.

De-a lungul carierei, a primit timp de opt ani consecutiv prestigiosul Good Design Award, acordat de Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design. Lucrările sale au fost expuse în numeroase muzee și galerii internaționale, printre care Chelsea Art Museum din New York, Science & Technology Museum din Shanghai și Today Art Museum din Beijing.