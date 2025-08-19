Momentul șocant în care doi influenceri sunt loviți de o mașină într-un restaurant, în timp ce mâncau burgeri: „Viața este prea scurtă”

Un cuplu de influenceri din domeniul alimentar a trecut printr-o experiență teribilă, după ce o mașină a intrat în geamul restaurantului în care cei doi testau mâncarea în fața camerei. Incidentul i-a băgat în spital.

Nina Santiago, cunoscută online sub numele de NinaUnrated, și Patrick Blackwood evaluau un platou cu mâncare la CuVee’s Culinary Creations din Houston, Texas, când un SUV a spart geamul și a intrat direct în ei, potrivit Daily Mail Online.

Influencerii au fost aruncați din scaune, în timp ce bucăți de geam erau proiectare în ei și în jurul lor.

„Mulțumesc, Doamne!”

Imaginile îi arată apoi pe cei doi cu răni sângerânde. Influencerii au fost transportați de urgență la un spital local.

„Sunt doar binecuvântat! Mulțumesc, Doamne! Mulțumesc universului. Sunt doar binecuvântat și recunoscător pentru tot”, a spus Patrick Blackwood într-un videoclip filmat în spital.

Influencerul a descris momentul drept „cea mai înfricoșătoare experiență din viața mea”.

Nina Santiago a mărturisit că „nu se simte bine”.

„Corpul meu este încordat, mă doare puțin capul, mă doare și maxilarul. Sunt doar bucuroasă că sunt în viață”, a spus ea.

Influencerița a precizat că „este al doilea accident din această lună” prin care a trecut.

„Faptul că am scăpat cu viață din ambele accidente, nu știu dacă suntem norocoși sau blestemați. E ca și cum aș vrea să izbucnesc în lacrimi, dar nu pot, încerc să nu intru în panică”, a continuat ea.

Nu se cunoaște cu exactitate cauza accidentului, însă presa locală a relatat că poliția din Tyler și serviciul medical UT Health EMS s-au deplasat la fața locului după ce mașina a lovit restaurantul.

Cei doi influenceri se filmează de obicei în timp ce mănâncă cantități uriașe de mâncare și împărtășesc videoclipurile pe rețelele de socializare cu sutele de mii de urmăritori.

„Mâine nu este garantat, așa că fă astăzi ceea ce vrei să faci”

În descrierea de pe YouTube care însoțește videoclipul, cei doi au scris:

„Nici nu putem începe să exprimăm cât de norocoși ne simțim că suntem în viață după ce ni s-a întâmplat. Stăteam într-un separeu confortabil la restaurantul nostru preferat, bucurându-ne de happy hour cu un bufet uimitor de sandvișuri cu somon, stridii, macaroane cu brânză (clasice, cu homar și trufe), creveți și mămăligă și câteva băuturi răcoritoare.

Râdeam, ne distram de minune și, chiar când ne-am atins sandvișurile într-un moment de veselie, din senin, un SUV a intrat cu viteză prin peretele de sticlă, la 55-65 km/h. Fără niciun avertisment, sticla s-a spart peste tot, a izbucnit haosul, iar mașina a lovit chiar lângă Patrick, în exteriorul cabinei.

Am fost la câțiva centimetri de dezastru, dar, printr-un miracol, amândoi suntem bine, doar șocați și schimbați pentru totdeauna. Această experiență terifiantă ne-a făcut să realizăm cât de prețioasă este viața. Mâine nu este garantat, așa că fă astăzi ceea ce vrei să faci, trăiește fericit astăzi, renunță la tot ce te ține pe loc și iartă-i pe toți. Nu ai timp pentru prostii. Simțim cu adevărat că ni s-a dat o a doua șansă și suntem hotărâți să profităm la maximum de ea.

Ne propunem să fim minunați și lucrăm în fiecare zi la noi înșine pentru a deveni oameni mai buni și a ne atinge obiectivele. Vă dorim tot ce e mai bun în viață. Aveți grijă de voi, pentru că viața este plină de surprize. SUV-ul acela a apărut de nicăieri, iar noi nu făceam altceva decât să ne bucurăm de o masă simplă”.

„Viața este prea scurtă pentru ranchiună sau furie”

Nina Santiago a făcut, la rândul său, câteva mărturisiri în descrierea care însoțește imaginile:

„Sunt extrem de recunoscătoare că sunt în viață după ce un SUV a spart peretele de sticlă (...) distrugând totul în timp ce @iampatrickblackwood și cu mine înregistram o emisiune culinară .Ne-a lovit direct (...), în timp ce eu mușcam dintr-un delicios sandviș cu somon. A venit din senin, dar am supraviețuit.

Această experiență mi-a arătat cine contează cu adevărat; viața este prea scurtă pentru ranchiună sau furie. Lasă în urmă, iartă, trăiește în prezent și prețuiește-i pe cei din jurul tău, pentru că aceasta ar fi putut fi ultima noastră masă.

Sunt recunoscătoare universului și îngerului nostru Loyal, care a trecut în neființă în noiembrie 2024 și ne-a protejat de sus”.