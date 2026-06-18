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Fotbal în direct pe Betano: Cupa Mondială FIFA 2026™, livestreaming, program meciuri, statistici și pariuri live

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Pentru fanii fotbalului, o competiție de amploare se urmărește din mai multe unghiuri. Nu este vorba doar despre scorul final, ci despre programul meciurilor, forma echipelor, clasamente, statistici, cote live și momentele care pot schimba ritmul unei partide. Într-un calendar intens, în care fiecare zi poate aduce un nou scenariu, accesul rapid la informații devine parte din experiența de a urmări evenimentul.

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Cupa Mondială FIFA 2026™ aduce una dintre cele mai ample ediții din istoria fotbalului, cu 48 de echipe naționale și un calendar extins de meciuri.

În acest context, Betano pune la dispoziția utilizatorilor o secțiune dedicată competiției, concepută pentru cei care vor să urmărească într-un singur loc informațiile relevante despre meciuri. Secțiunea include programul partidelor, clasamente, statistici actualizate și date utile despre evoluția competiției, într-un format ușor de accesat din platformă.

Un element important al experienței este funcționalitatea de Live Streaming, disponibilă pe platformă pentru evenimentele eligibile. Pentru meciurile disponibile prin această funcționalitate, utilizatorii pot urmări desfășurarea partidelor live video, cu acces rapid la momentele importante ale jocului. Golurile pot fi urmărite în timp real, iar reluările fazelor de gol sunt disponibile direct în aplicație, conform condițiilor aplicabile pe platformă.

Transmisiunile disponibile prin live streaming sunt fără comentariu, păstrând o atmosferă autentică de stadion. În același meniu, utilizatorii pot urmări meciul live video și pot consulta cotele live asociate partidei, într-o experiență integrată pentru cei interesați de fotbal și pariuri sportive. Funcționalitatea acoperă și momentele dintre reprize, fără pauze publicitare sau întreruperi comerciale, conform condițiilor aplicabile pentru evenimentele eligibile.

Pe lângă live streaming și informațiile despre meciuri, secțiunea dedicată include și piețe sportive asociate partidelor selectate. Utilizatorii pot consulta opțiuni disponibile pentru meciuri, rezultate, evoluția jocului și alte selecții sportive, în funcție de oferta disponibilă pe platformă și de termenii și condițiile aplicabile.

Pentru fanii care urmăresc fotbal live, programul meciurilor, statistici, clasamente și cote live, secțiunea dedicată de pe Betano reunește aceste elemente într-o experiență digitală adaptată ritmului competiției. Astfel, utilizatorii pot rămâne conectați la momentele importante ale turneului și pot urmări mai ușor evoluția fiecărei etape.

18+. Joacă responsabil. Se aplică termenii și condițiile. Live Streaming disponibil pentru evenimentele eligibile, conform condițiilor aplicabile pe platformă.

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