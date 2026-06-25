„Jocurile de noroc mi-au dat încredere în mine până când am pierdut 100.000 de lire”

Pentru unii, Cupa Mondială, reprezintă bucuria unică de a privi meciurile împreună cu prietenii sau familia, chiar daca Romania nu joacă, pentru alții este o luptă cu dependența gravă de pariuri sportive.

Paul Nash din Anglia a reușit să depășească o dependență de pariuri sportive ce a durat 10 ani si a descris pentru BBC modul în care face față în timpul marilor evenimente sportive, precum Cupa Mondială.

Paul a devenit dependent după ce a câștigat bani dintr-un bilet de fotbal de 5 lire în perioada în care era student. Vedeți cat de mult a contat că a câștigat o data la pariuri, cel puțin o dată, fie și o sumă mică.

În următorii 10 ani, a pierdut în total aproximativ 100.000 de lire, iar dependența lui l-a lăsat uneori fără bani nici pentru biletul de 3 lire ca să meargă la muncă.

“Era vorba despre lipsa stimei de sine – casa de pariuri te face să te simți important. Fiecare turneu important mă făcea mereu să pariez mai mult.”

Deși nu a mai pus niciun pariu de aproape 3 ani și jumătate, el spune că „va fi în recuperare tot restul vieții. Mă gândesc tot timpul la jocurile de noroc, diferența este doar că nu mai acționez după impulsurile mele. De fiecare dată când mă aflu într-o situație în care mă întreb dacă ar trebui sau nu să pun un pariu, tot ce trebuie să fac este să mă uit la ce am realizat de când am început recuperarea.”

Nash a sunat la Linia Națională de Asistență pentru Probleme legate de Jocurile de Noroc a organizației caritabile GamCare pentru a primi ajutor. După Cupa Mondială masculină din 2022, Linia a înregistrat o creștere de 11% a numărului de persoane care au cerut ajutor.

Cupa Mondială din acest an este cea mai mare din istorie, cu 104 meciuri desfășurate în iunie și iulie, adesea mai multe jocuri pe zi.

Dacă am o problemă cu pariurile, ce pot să fac? Iată 7 recomandări

1. Ideal este să nu pariezi deloc. Abține-te! Fă orice altceva, controlează-ți impulsurile. Da, uită-te cu prietenii și fii bucuros că nu ai pariat nici măcar 50 de Ron. De data asta este altfel, tu ești altfel, tu ești învingătorul. Și o să fii mulțumit de tine la final. Regretele că nu ai pariat sunt mai mici decât regretele că ai pariat și ai pierdut ”ca prostu”. Ghinionul e în mana ta, dacă pariezi. Dacă NU joci, deja ai câștigat.

2. Dacă nu ai putut să nu pariezi, stabilește-ți un buget fix și mic

Nu te păcăli. Hotărăște dinainte suma pe care ți-o permiți să o pierzi fără impact real (ex: bani de ieșit, nu bani de facturi). Când s-a terminat, te oprești complet. Adică nu mai paria pe nici un alt meci, nicio alta sumă.

3. Vorbește cu cei apropiați, foarte apropiați despre ideile și planurile tale. Nu te ascunde. Spune-le sincer ce dorești să faci și dacă ai tendința de a paria mai mult. Cere-le sfatul și ajutor. Creează-ți împreună cu ei un plan de siguranță.

4.La World Cup apar multe tentații live sau „ponturi sigure”. În realitate, nu există siguranță. „Ponturi sigure” de pe internet, majoritatea sunt marketing. Deci, fii atent și nu te lăsa prostit, scuze influențat de ce apare online.

5. Nu „urmări pierderile”

Dacă totuși ai pierdut, cea mai mare greșeală e să crești miza ca să recuperezi. Asta duce aproape mereu la pierderi mai mari. Spune, asta e și concentrează-te pe altceva.

6. Limitează numărul de pariuri și fă pauze

Cu cât pariezi mai des, cu atât crește probabilitatea să pierzi. Statistic vorbind.

Ia pauze. Dacă simți că te enervezi, pariezi mai des sau „trebuie să recuperezi”, e semn bun că ai nevoie de pauză.

O regulă de amânare (cea mai importantă, este când apare impulsul, amână-l, spune-ți:

„Pariez peste 20 de minute dacă mai vreau.”. Vei vedea că în 20 de minute, intensitatea scade de obicei mult. Dacă revine, mai amână 20. Ideea e să „rupi automatismul”.

7. Elimină rapid accesul și taie declanșatorii

Șterge aplicațiile de pariuri de pe telefon, deloghează-te din conturi, blochează site-urile, scoate cardul salvat din aplicații. Cu cât e mai greu accesul, cu atât scade impulsul.

Observă când apare dorința ? Bucurie, plictiseală, meciuri live, stres? Fii psihologul tău și nu te lăsa impulsionat de emoții pentru a face greșeli!

În final, caută o înlocuire rapidă. Impulsul nu dispare doar cu „nu pariez”, ci cu „fac altceva acum”: ieși 10 minute la plimbare, fă un duș rece/cald, fă flotări, mișcare orice activitate scurtă care îți ocupă atenția. De ce?

Creierul caută dopamină rapidă — trebuie înlocuită, nu doar blocată.