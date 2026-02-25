AUR depune o moțiune simplă împotriva ministrului Culturii: „Face gafă după gafă”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat, miercuri, în plenul Senatului, depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Culturii, Andras Istvan Demeter, pe care formațiunea îl acuză de multiple derapaje și comportament inadecvat față de cultura română.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat depunerea, la Senat, a unei moțiuni simple împotriva ministrului Culturii, András Demeter, intitulată „Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteți o jignire pentru cultura română”.

Senatorii AUR motivează demersul acuzând o lipsă de răspundere a ministrului, care, „în urma unor multiple derapaje, inclusiv jigniri la adresa artiștilor, măsuri nepotrivite și situații clare de conflict de interese, a refuzat să-și prezinte demisia, deși i s-a cerut în numeroase rânduri”.

Partidul de opoziție afirmă că ministrul „face gafă după gafă” și pare să fie „deranjat” de identitatea românească. Propunerea Ministerului Culturii de a implementa un sistem de pontaj pentru artiști, actori, angajații din instituțiile de spectacol, a fost o intenție profund injustă, care nu ține cont de realitatea meseriei, transmite formațiunea.

AUR susține că ministrul Culturii pentru că a jignit breasla artiștilor. „Oamenii de cultură remarcă disprețul pentru cultură al premierului, care <<nu stăpânește mai mult de 700 cuvinte>>, și obediența ministrului Demeter - <<un nerealizat slugarnic, dispus să-i facă pe plac șefului cu orice preț. Istvan Demeter e unul dintre puținele rebuturi politice produse de UDMR>>. O spun oamenii de cultură aduși la exasperare, nu noi”, detaliază semnatarii moțiunii.

Totodată, semnatarii moțiunii spun că ministrul „are o istorie marcată de controverse juridice. De-a lungul carierei l-au vizat patru dosare penale și un caz de conflict de interese stabilit prin decizie definitivă la Înalta Curte de Casație și Justiție. (...) În 2014, Agenția Națională de Integritate a anunțat că Demeter a fost găsit în conflict de interese de natură administrativă. (...) Instanța a decis în 2017 că Demeter s-a aflat în incompatibilitate, ANI a solicitat justiției anularea actelor semnate de el și i-a interzis să ocupe trei ani o funcție sau demnitate publică”.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a informat că dezbaterea și votul asupra moțiunii simple vor avea loc pe 2 martie, la ora 16:00.