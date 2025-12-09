Întâlnire neașteptată: Gigi Becali și Tzancă Uraganu, față în față

Luni seară, după ce a fost premiat „Omul Anului 2025” la Gala Fanatik, Gigi Becali a trăit un moment neașteptat pe drumul spre ieșirea din hotel. Patronul FCSB a dat nas în nas cu Tzancă Uraganu, unul dintre cei mai ascultați artiști ai momentului, cu trei hituri în top 10 Spotify în 2025.

Surprinzător, Becali nu s-a lăsat intimidat și l-a provocat pe manelist la un skanderbeg, pentru a demonstra că este „mai uragan” decât el. Interacțiunea a stârnit zâmbete și a oferit un moment relaxat și neașteptat, chiar în mijlocul unei gale fastuoase dedicate performanțelor din sportul românesc.

După ce s-au fotografiat împreună, Becali a glumit cu manelistul: „Eu sunt mai uragan ca tine!”.

A luat naștere următorului dialog:

Tzancă Uraganu: Știu, știu. Asta știu.

Gigi Becali: Eu-s mai uragan ca tine.

Tzancă Uraganu: Sunteți singurul uragan care e mai tare ca mine.

Gigi Becali: Faci skanderbeg cu mine?

Tzancă Uraganu: Fac!

Prima întâlnire dintre Gigi Becali și Tzancă Uraganu

Întâlnirea surpriză de luni seară dintre Gigi Becali și Tzancă Uraganu vine la 13 luni după primul lor contact, care a avut loc online, într-o filmare transmisă în direct pe TikTok.

Atunci, Becali a vorbit de pe contul deputatului AUR Mihail Neamțu, iar dialogul lor a atras rapid atenția publicului, stârnind zâmbete și comentarii virale.

Gigi Becali: Am auzit de tine, dar îți știam fața. Dacă te numeai numai Tzancă nu era problemă. Ai avut inspirație să te numești Uraganu. Că dacă te numeai numai Tzancă...

Tzancă Urganu: Da, este un nume de scenă. Pe mine mă cheamă Andrei, sunt născut de Sf.Andrei. Știu că sunteți cu Dumnezeu, cu Sfinții.

Gigi Becali: Te cheamă Andrei, dar ai fost deștept să-ți pui numele de scenă Uraganu.

Tzancă Uraganu: Da, a fost un nume de scenă, să le rămână oamenilor în cap.

Gigi Becali: Dar tu cu drogurile nu ai treabă, nu?

Tzancă Uraganu: Niciodată! Sunt un băiat cuminte!

Gigi Becali: Să nu pui nasul deloc pe droguri.

Tzancă Uraganu: Nu, domnul Gigi. Nu am treabă cu așa ceva, eu sunt cu Dumnezeu și ajut și eu oamenii cât pot. Nu sunt la nivelul dumneavoastră. Am urmat exemplele și eu.

Gigi Becali: Bravo, uite mă bucur când aud asta, că un om îmi urmează exemplul, înseamnă că am făcut ceva bun în viața mea.

Tzancă Uraganu: 100% ați făcut ceva ce n-a făcut nimeni în țara asta pentru oameni.

Gigi Becali: Fii atent că îți spun ceva! Și un pahar de apă de îl vei da, îl vei primi acolo la judecată.