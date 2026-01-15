search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
Turcia trimite avioane F-16 în Estonia și România în cadrul misiunilor NATO de poliţie aeriană

0
0
Publicat:

Turcia intenţionează să desfăşoare avioane de vânătoare în Estonia şi România în cadrul misiunilor de poliţie aeriană ale NATO, a anunţat joi Ministerul Apărării turc.

Turcia trimite avioane F-16 FOTO Pixabay
Turcia trimite avioane F-16 FOTO Pixabay

Ankara intenţionează să desfăşoare avioane de vânătoare în Estonia între august şi noiembrie acest an, urmată de o altă rotaţie în România în perioada decembrie 2026 - martie 2027, a precizat ministerul citat, în conferinţa sa de presă săptămânală, potrivit Agerpres.

Turcia a contribuit semnificativ la operaţiunile de poliţie aeriană ale NATO menite să protejeze spaţiul aerian aliat pe timp de pace, a adăugat Ministerul Apărării turc.

Anterior, Turcia a efectuat misiuni de poliţie aeriană în Polonia (iulie-septembrie 2021) şi România (noiembrie 2023 - aprilie 2024).

În urmă cu două zile, surse aliate citate de Bloomberg au relatat că NATO i-a cerut Turciei să trimită avioane militare F-16 pentru a patrula spaţiul aerian de deasupra ţărilor baltice cu câteva luni mai devreme decât era prevăzut. Conform aceloraşi surse, NATO intenţionează să folosească aceste avioane ca parte a misiunii baltice de poliţie aeriană şi să efectueze rotaţia în Estonia în perioada august - decembrie 2026. Alianţa Nord-Atlantică îşi consolidează apărarea ca urmare a acţiunilor Rusiei.

Spaţiul aerian deasupra ţărilor baltice, care nu au propriile forţe aeriene, este controlat de aliaţii lor din NATO. Începând din 2004, avioane de vânătoare ale NATO au fost desfăşurate, prin rotaţie, la baza Zokniai din Lituania, iar din 2014 la baza aeriană Amari din Estonia.

În decembrie, un avion F-16 al forţelor aeriene turce a doborât o dronă deasupra Mării Negre în timp ce aceasta se apropia de spaţiul aerian turc. Câteva zile mai târziu, o dronă distrusă, despre care se crede că era de origine rusă, a fost descoperită în nord-vestul Turciei.

