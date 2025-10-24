Trei escadrile române de aeronave F-16 Fighting Falcon execută misiuni de Poliție Aeriană sub comandă NATO

Escadrila 48 Aviație Vânătoare a Bazei 71 Aeriană "General Emanoil Ionescu" de la Câmpia Turzii execută, începând cu 20 octombrie 2025, misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României.

Misiunile au ca scop asigurarea integrității spațiului aerian românesc și apărarea flancului estic al NATO, un angajament al României față de securitatea colectivă.

”Certificarea celei de a doua escadrile de aeronave F-16 Fighting Falcon demonstrează nivelul ridicat de interoperabilitate al Forțelor Aeriene Române, precum și capacitatea României de a contribui cu capabilități defensive moderne în cadrul unui sistem comun de apărare aeriană”, anunță MApN.

În prezent, pe teritoriul României se află trei escadrile de aeronave de luptă care execută poliție aeriană sub comanda NATO. Pe lângă Escadrila 57 de la Fetești și Escadrila 48 de la Câmpia Turzii, un detașament al Forțelor Aeriene Germane cu 5 aeronave Eurofighter Typhoon execută misiuni de poliție aeriană la Mihail Kogălniceanu.