Tudor Chirilă, mesaj dur pentru Carmen Uscatu: „Tot ce ai făcut la Dăruiește Viață ai făcut împreună cu Oana Gheorghiu. Aveți o responsabilitate față de donatori”

Artistul Tudor Chirilă, unul dintre susținătorii vocali ai asociației „Dăruiește Viață”, a reacționat după mesajul publicat de Carmen Uscatu privind „incompatibilitatea de roluri” pe care o îndeplinește simultan Oana Gheorghiu, actual vicepremier și cofondatoare a ONG-ului.

Chirilă le-a reamintit celor două fondatoare că succesul proiectului comun nu poate fi uitat și că responsabilitatea față de donatori rămâne prioritară.

„Carmen Uscatu: Tot ce ai făcut la Dăruiește Viață ai făcut împreună cu Oana Gheorghiu. Și e important să nu uitați asta niciuna dintre voi. (....) Pentru mine și alte mii de români care am donat la către @Dăruiește Viață nu există acest ONG fără Oana Gheorghiu. Aveți o responsabilitate față de donatori, aveți banii pentru campusul medical și e nevoie de responsabilitate. Plecarea Oanei din fundație, renunțarea la calitatea de membru fondator echivalează cu a lăsa acest copil frumos orfan de unul dintre părinți”, a scris Chirilă, la postarea lui Carmen Uscatu.

Acesta a publicat și o listă cu personalități celebre care au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori fără atribuții executive simultan cu funcția politică.

„Barack Obama/Senator (2005–2008), apoi Președinte (2009–2017)/Annenberg Foundation Challenge, Woods Fund of Chicago, Ségolène Royal/Ministru al Mediului, Energiei și Mării (2014–2017)/Désirs d’Avenir-fondatoare/ José Ramos-Horta/ Timorul de Est/ ministru de externe, ulterior președinte/ Instituto para a Defesa dos Direitos Humanos / Nicola Sturgeon / Prim-ministru (2014–2023) / Women for Independence / Cofondatoare”, a adăugat Chirilă.

Și alte personalități din lumea artistică au intervenit în această dispută. Actrița Oana Pellea a transmis un apel la dialog și unitate:

„Carmen Uscatu, draga mea… se poate rezolva în cadrul unui dialog privat. Când Oana Gheorghiu este acuzată din toate părțile… m-aș fi așteptat să iei atitudine, să depui mărturie despre prietenia voastră, despre parteneriatul minunat pe care l-ați avut și sper în continuare să-l aveți… V-am susținut pe amândouă și m-am bucurat că ne-ați demonstrat că IMPREUNĂ puteți (putem) să faceți (facem) lucruri importante. Va rog, demonstrați-ne că a fi ÎMPREUNĂ este mai presus de interese, politică, etc. Vă sărut pe amândouă și am speranța că o discuție privată poate rezolva frumos tot! Mulțumesc”, a scris Oana Pellea.

De asemenea, artistul Dan Teodorescu a adăugat un comentariu cu tentă ironică.

„Vă felicit, doamnă, pentru această postare benefică; va fi ca o gură de aer proaspăt pentru doamna Gheorghiu. Pentru că nimic nu-i face mai bine unui om atacat din exterior decât să fie atacat și din interior”, a scris acesta.

Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, a explicat recent situația delicată în care se află organizația și rolul Oanei Gheorghiu. Ea a subliniat că tot ce au realizat la ONG a fost făcut public și transparent, iar în prezent se simte supusă unor presiuni pentru a nu comenta situația actuală:

„Tot ce am facut în Dăruieste Viată a fost public. Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență. Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă și loială acestei misiuni a Asociației Dăruiește Viață”, a scris aceasta pe FB.

Carmen Uscatu subliniază necesitatea ca Dăruiește Viață să rămână independentă

Cofondatoarea a explicat că organizația se confruntă cu o situație fără precedent în România, generată de „incompatibilitatea de roluri” pe care Oana Gheorghiu o are simultan: membru în ONG și membru al Guvernului. Aceasta poate crea conflicte de interese și riscă să afecteze independența asociației. Astfel, Uscatu subliniază necesitatea ca Dăruiește Viață să rămână independentă și să-și continue misiunea fără ca implicarea politică a unuia dintre fondatori să afecteze proiectele și încrederea donatorilor.

„Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplineste simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruieste Viață și membru în Guvernul Romaniei. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru. Oana va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre. Dăruiește Viată trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o”, a scris Carmen Uscatu, pe FB.

Conflictul a atras atenția publică asupra echilibrului delicat dintre funcțiile politice și rolurile în societatea civilă, punând în discuție responsabilitatea față de donatori și continuitatea proiectelor sociale.

Oana Gheorghiu: Sper să nu fie o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației

Vicepremierul Oana Gheorghiu a avut o primă reacție după ce Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, a declarat că numirea sa în Guvern afectează activitatea ONG-ului. „Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației”, a declarat Gheorghiu pentru Digi24.

„Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu și sper că este vorba despre o neînțelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului, și nu de o intenție de a genera presiune sau confuzie în spațiul public sau de o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației”, a mai spus Oana Gheorghiu.