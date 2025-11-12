search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Tudor Chirilă, mesaj dur pentru Carmen Uscatu: „Tot ce ai făcut la Dăruiește Viață ai făcut împreună cu Oana Gheorghiu. Aveți o responsabilitate față de donatori”

0
0
Publicat:

Artistul Tudor Chirilă, unul dintre susținătorii vocali ai asociației „Dăruiește Viață”, a reacționat după mesajul publicat de Carmen Uscatu privind „incompatibilitatea de roluri” pe care o îndeplinește simultan Oana Gheorghiu, actual vicepremier și cofondatoare a ONG-ului.

Tudor Chirilă, alături de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu FOTO: FB/Alexandra Sandu
Tudor Chirilă, alături de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu FOTO: FB/Alexandra Sandu

Chirilă le-a reamintit celor două fondatoare că succesul proiectului comun nu poate fi uitat și că responsabilitatea față de donatori rămâne prioritară.

„Carmen Uscatu: Tot ce ai făcut la Dăruiește Viață ai făcut împreună cu Oana Gheorghiu. Și e important să nu uitați asta niciuna dintre voi. (....) Pentru mine și alte mii de români care am donat la către @Dăruiește Viață nu există acest ONG fără Oana Gheorghiu. Aveți o responsabilitate față de donatori, aveți banii pentru campusul medical și e nevoie de responsabilitate. Plecarea Oanei din fundație, renunțarea la calitatea de membru fondator echivalează cu a lăsa acest copil frumos orfan de unul dintre părinți”, a scris Chirilă, la postarea lui Carmen Uscatu.

Comentariul lui Tudor Chirilă FOTO: captură FB
Comentariul lui Tudor Chirilă FOTO: captură FB

Acesta a publicat și o listă cu personalități celebre care au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori fără atribuții executive simultan cu funcția politică.

„Barack Obama/Senator (2005–2008), apoi Președinte (2009–2017)/Annenberg Foundation Challenge, Woods Fund of Chicago, Ségolène Royal/Ministru al Mediului, Energiei și Mării (2014–2017)/Désirs d’Avenir-fondatoare/ José Ramos-Horta/ Timorul de Est/ ministru de externe, ulterior președinte/ Instituto para a Defesa dos Direitos Humanos / Nicola Sturgeon / Prim-ministru (2014–2023) / Women for Independence / Cofondatoare”, a adăugat Chirilă.

Și alte personalități din lumea artistică au intervenit în această dispută. Actrița Oana Pellea a transmis un apel la dialog și unitate:

„Carmen Uscatu, draga mea… se poate rezolva în cadrul unui dialog privat. Când Oana Gheorghiu este acuzată din toate părțile… m-aș fi așteptat să iei atitudine, să depui mărturie despre prietenia voastră, despre parteneriatul minunat pe care l-ați avut și sper în continuare să-l aveți… V-am susținut pe amândouă și m-am bucurat că ne-ați demonstrat că IMPREUNĂ puteți (putem) să faceți (facem) lucruri importante. Va rog, demonstrați-ne că a fi ÎMPREUNĂ este mai presus de interese, politică, etc. Vă sărut pe amândouă și am speranța că o discuție privată poate rezolva frumos tot! Mulțumesc”, a scris Oana Pellea.

De asemenea, artistul Dan Teodorescu a adăugat un comentariu cu tentă ironică.

 „Vă felicit, doamnă, pentru această postare benefică; va fi ca o gură de aer proaspăt pentru doamna Gheorghiu. Pentru că nimic nu-i face mai bine unui om atacat din exterior decât să fie atacat și din interior”, a scris acesta. 

Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, a explicat recent situația delicată în care se află organizația și rolul Oanei Gheorghiu. Ea a subliniat că tot ce au realizat la ONG a fost făcut public și transparent, iar în prezent se simte supusă unor presiuni pentru a nu comenta situația actuală:

Citește și: Dezbatere aprinsă pe rețelele sociale cu privire la plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: „Metehne de securişti!”

„Tot ce am facut în Dăruieste Viată a fost public. Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență. Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă și loială acestei misiuni a Asociației Dăruiește Viață”, a scris aceasta pe FB.  

Carmen Uscatu subliniază necesitatea ca Dăruiește Viață să rămână independentă 

Cofondatoarea a explicat că organizația se confruntă cu o situație fără precedent în România, generată de „incompatibilitatea de roluri” pe care Oana Gheorghiu o are simultan: membru în ONG și membru al Guvernului. Aceasta poate crea conflicte de interese și riscă să afecteze independența asociației. Astfel, Uscatu subliniază necesitatea ca Dăruiește Viață să rămână independentă și să-și continue misiunea fără ca implicarea politică a unuia dintre fondatori să afecteze proiectele și încrederea donatorilor.

„Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le indeplineste simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruieste Viață și membru în Guvernul Romaniei. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru.  Oana va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României. Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre. Dăruiește Viată trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o”, a scris Carmen Uscatu, pe FB.

Conflictul a atras atenția publică asupra echilibrului delicat dintre funcțiile politice și rolurile în societatea civilă, punând în discuție responsabilitatea față de donatori și continuitatea proiectelor sociale.

Oana Gheorghiu: Sper să nu fie o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației

Vicepremierul Oana Gheorghiu a avut o primă reacție după ce Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, a declarat că numirea sa în Guvern afectează activitatea ONG-ului. „Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației”, a declarat Gheorghiu pentru Digi24.  

„Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu și sper că este vorba despre o neînțelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului, și nu de o intenție de a genera presiune sau confuzie în spațiul public sau de o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației”, a mai spus Oana Gheorghiu. 

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
digi24.ro
image
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
gandul.ro
image
Tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de procurorii DIICOT
mediafax.ro
image
Câștigătorul Asia Express și-a cumpărat o bijuterie de aur de un kilogram: „A zis că îi place să se uite lumea la el”
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
observatornews.ro
image
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul de suflet al fostului Președinte al României
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
La ce temperatura trebuie să funcționeze centrala pe lemne? Gradele pentru retur şi în camera de ardere
playtech.ro
image
Cel mai important ziar de sport din Portugalia a reacționat după numirea lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova! „Revine”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Cine este tânărul care a înjunghiat de 33 de ori un pensionar, în București! Autoritățile au descins la locuința lui
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Vești de ultim moment despre Horia Moculescu! Nidia, fiica compozitorului, confirmă: „Starea lui...”
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
Se recalculează pensiile și încep plățile. Anunțul mult așteptat de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Ce pui în farfurie, ca să ai, și la peste 50 de ani, silueta Loredanei Groza, numită și Jennifer Lopez de România: „Zahărul îmbătrânește”. Cu ce înlocuim pâinea?
click.ro
Prințul William cu copiii George, Charlotte și Louis foto Instagram 5 jpg
Problema tensionată pe care o are Prințul William cu fiul George, care are deja 12 ani. Situația devine apăsătoare
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”

OK! Magazine

image
Mezinul regal rătăcitor s-a maturizat: lui Harry îi e dor de William. Cum va reacționa viitorul rege, va fi ”Înțeleptul” și de data asta?

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!