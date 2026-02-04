UE vrea un parteneriat cu SUA la summitul privind mineralele critice, pentru a contracara influența Chinei

Uniunea Europeană va pleda pentru un parteneriat mai strâns cu Statele Unite în domeniul accesului și procesării mineralelor critice, la un summit ministerial găzduit miercuri, 4 februarie, la Washington de secretarul de stat american Marco Rubio.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Stéphane Séjourné, urmează să ceară o cooperare aprofundată între Europa și SUA în privința materiilor prime esențiale, în contextul eforturilor comune de a reduce dependența de China, care domină lanțurile globale de aprovizionare cu minerale și pământuri rare.

Reuniunea a adus la aceeași masă miniștri și oficiali de rang înalt din aproximativ 50 de țări. Potrivit Departamentului de Stat al SUA, obiectivul este „consolidarea și diversificarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice”.

„Este vital să ne diversificăm sursele, astfel încât să nu depindem de o singură țară”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, adăugând că partenerii internaționali încearcă să își coordoneze cererea pentru a reduce riscurile investițiilor și a oferi predictibilitate dezvoltatorilor de proiecte.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat pentru EUobserver că obiectivul UE la acest summit este „dezvoltarea unor acțiuni plurilaterale pentru a aborda provocări comune legate de stabilirea prețurilor, coordonarea surselor de aprovizionare și cooperarea în domeniul tehnologiilor, economiei circulare și substituției”.

Cooperarea în domeniul materiilor prime critice a fost menționată și în declarația comună UE–SUA privind comerțul, semnată în august anul trecut.

Dar și problema tarifelor la oțel

În paralel, UE intenționează să folosească summitul pentru a cere Statelor Unite o scutire de la tarifele de 50% impuse produselor derivate din oțel, chiar și atunci când acestea conțin doar cantități reduse de oțel.

Aceste taxe ar putea afecta aproximativ 40% din exporturile europene de utilaje.

„Consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, împreună cu partenerii internaționali, este esențială pentru economia SUA, securitatea națională, leadershipul tehnologic și un viitor energetic rezilient”, a transmis Departamentul de Stat.

Cu toate acestea, creșterea accesului la pământuri rare și alte minerale nu ar reduce semnificativ dependența Europei de China, care controlează aproximativ 70% din activitățile globale de amestecare și rafinare.

Un cadru de cooperare propus de SUA

Înaintea summitului, Departamentul de Stat a cerut țărilor participante să își exprime angajamentul de a semna un Acord-cadru de cooperare privind aprovizionarea și procesarea mineralelor critice.

Documentul propune o abordare „pe întreg lanțul de aprovizionare” și include angajamente neobligatorii referitoare la exploatare minieră, procesare, reciclare, finanțare, autorizare și mecanisme de stabilire a prețurilor.

Administrația președintelui Donald Trump a plasat accesul SUA la minerale critice în centrul unei politici externe cu un puternic caracter tranzacțional. Deși Trump a invocat motive de securitate națională pentru interesul său față de Groenlanda, insula deține și zăcăminte importante, inclusiv 25 din cele 34 de minerale considerate esențiale pentru tranziția verde a UE, potrivit Comisiei Europene.

Washingtonul vede acest cadru de cooperare și ca pe un instrument de negociere înaintea unui summit planificat între Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, în luna aprilie.

Recuperarea decalajului față de China

Atât SUA, cât și UE încearcă să recupereze teren în fața Chinei, care a ajuns să domine nu doar aprovizionarea globală, ci și – poate mai important – capacitatea de rafinare a mineralelor critice.

Săptămâna trecută, comisarul european pentru parteneriate internaționale, Jozef Sikela, a declarat în Parlamentul European că 90% din pământurile rare și 70% din materiile prime critice la nivel global sunt controlate de China, avertizând că ar fi „naiv” să se creadă că Beijingul va renunța voluntar la această poziție.

În unele cazuri, dominația Chinei a dus deja la cooperare transatlantică. UE și SUA cofinanțează proiectul Coridorul Lobito din Africa Centrală, cu un cost total de aproximativ 5 miliarde de dolari, pentru reabilitarea unei rețele feroviare care să lege regiunile bogate în minerale din estul Republicii Democrate Congo de centura cuprului din Zambia și de portul Lobito din Angola.

Scopul principal al proiectului este asigurarea unui acces sigur la minerale critice.

Slăbiciuni în procesare

Atât Bruxelles-ul, cât și Washingtonul rămân vulnerabile în ceea ce privește capacitățile de procesare. Legea UE privind materiile prime critice, adoptată în 2023, stabilește obiective ca până în 2030: 10% din mineralele critice să fie extrase în UE, 40% procesate și 25% reciclate pe teritoriul blocului comunitar.

Un raport publicat luni de Curtea Europeană de Conturi avertizează însă că UE trebuie „să își intensifice eforturile” și că este puțin probabil să atingă aceste ținte. Auditorii atrag atenția asupra riscului unui „cerc vicios”, în care lipsa aprovizionării frânează proiectele de procesare, reducând la rândul ei stimulentele pentru securizarea resurselor.

Până în prezent, Comisia Europeană a semnat 14 acorduri cu țări precum Groenlanda și mai multe state africane. În majoritatea cazurilor, UE oferă finanțare pentru exploatări miniere sustenabile și standarde de mediu mai ridicate, în schimbul accesului la minerale și pământuri rare.