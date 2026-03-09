Video Trei români, „vedete” într-o emisiune britanică: autorii a 120 de furturi în valoare de 200.000 de lire sterline

Trei hoți români, responsabili pentru 120 de furturi în Marea Britanie, au fost arestați și condamnați, iar povestea lor a devenit subiectul unei emisiuni britanice.

Imagini surprinse de camerele purtate de polițiști arată momentul în care detectivii îl pun în cătușe pe Nicolae Boia în Hounslow, vestul Londrei, după ce au stabilit că făcea parte dintr-o bandă implicată în 120 de infracțiuni în întreaga Marea Britanie.

În imagini se vede cum un ofițer al Surrey Police îi spune lui Boia, în vârstă de 30 de ani, că este arestat pentru suspiciunea de conspirație la furt, în timp ce alt ofițer îl reține pe Oliviu Firan, 38 de ani, pentru aceeași infracțiune.

Cea de-a treia membră a bandei, Laura Miron, 27 de ani, fusese deja arestată în timp ce încerca să fugă din Marea Britanie spre Irlanda, în primele etape ale anchetei „Operațiunea Even”. Ulterior, Boia a fost condamnat la doi ani și 11 luni de închisoare; Firan a primit trei ani și jumătate, iar Miron trei ani și trei luni, scrie Daily Mail.

„Vedete” într-o emisiune britanică

Videoclipul în care Boia și Firan sunt arestați apare în cel mai recent episod al seriei documentare Channel 5 „Police Interceptors: Taking Down the Shoplifting Gangs”.

Emisiunea urmărește investigația poliției asupra celor trei membri ai grupului infracțional organizat român responsabil de 120 de infracțiuni și pierderi de aproape 200.000 de lire sterline.

Agenta Zoe Dodd de la Surrey Police le spune producătorilor: „Niciodată nu mai lucrasem la un caz atât de mare. Problema cu dosarele era cantitatea uriașă de dovezi pe care o aveam. Aveam atât de multe infracțiuni în toată Marea Britanie, cu atâtea imagini CCTV. Era o provocare să le vizionăm pe toate și să stabilim ce rol avea fiecare membru în fiecare zi.”

Ea dezvăluie apoi că Miron a încercat să fugă din Marea Britanie pe parcursul anchetei.

PC Dodd spune: „Miron a fost arestată la graniță, încercând să ajungă în Irlanda, înainte ca noi să fim gata să începem cazul. Am trimis doi ofițeri în acea noapte să o preia pentru că ne era teamă să nu o pierdem. Miron a fost adusă la secția de poliție din Guildford. Încă mai aveam de găsit pe Firan și Boia și eram destul de preocupați că și ei ar putea să fugă, așa că asta ne-a forțat să obținem mai repede informații pentru a merge la instanță și a obține un mandat.”

Programul arată apoi imagini de la arestarea din Hounslow, cu o dubă de poliție oprită în fața locuinței, înainte ca ofițerii să coboare – cel puțin cinci se aflau în exteriorul imobilului.

Unul strigă: „Poliția! Puteți deschide ușa?”, înainte ca un ofițer să folosească o bară pentru a intra și să-l găsească rapid pe Boia, îmbrăcat doar în șort, într-o cameră de la parter.

Boia îi spune apoi unui ofițer: „Nu vorbesc engleză.” Ea răspunde: „Nu, OK?” și îi spune că „te arestez pentru conspirație la furt.”

Un alt ofițer îl arestează pe Firan într-o altă cameră, iar ambii sunt urcați în dubă, în timp ce detectivii încep să caute bunurile furate în locuință.

Sute de obiecte furate, găsite în casa lui Boia

Au găsit sute de obiecte, de la produse cosmetice la electronice, cum ar fi căști Sony, dispozitive Google Home, stick-uri de memorie, țigări, periuțe de dinți, cabluri, machiaj, vin, băuturi spirtoase și șampanie.

Inspectorul șef Juliet Parker a spus: „Adesea urmăresc mai multe linii de infracțiuni, iar infracțiunile de retail sunt una dintre ele, iar fondurile obținute sunt adesea folosite în alte activități criminale.”

Cei trei suspecți au fost acuzați de conspirație la furt și reținuți în închisoare pentru proces. Inițial au pledat nevinovat, dar și-au schimbat pledoariile în vinovat la Guildford Crown Court pe 28 octombrie 2024. Ei au fost condamnați la Chelmsford Crown Court pe 8 noiembrie a acelui an.

Hoții erau responsabili de infracțiuni care vizau supermarketuri mari, inclusiv Tesco, concentrându-se pe furtul de aparate de ras, alcool, parfumuri și produse cosmetice și electronice.

În cel mai valoros furt, au furat șampanie scumpă, valoarea unei singure lovituri depășind 4.500 de lire sterline. Deși valoarea totală dovedită a bunurilor furate era puțin sub 200.000 de lire sterline, poliția estima că valoarea reală era mult mai mare.

Cum acționau hoții

Unul dintre membrii bandei făcea rolul de paznic, în timp ce ceilalți ascundeau bunurile. Ei plecau fără să plătească sau făceau o achiziție simbolică la self-checkout.

Grupul era cunoscut chiar că își schimbau hainele înainte de a reveni în același magazin pentru alte infracțiuni.

Infracțiunile legate de grup erau răspândite în toată țara, până în Poole și Portsmouth în sud, Bristol în vest, Gillingham în est și Chorley și Wigan în nord.

În Surrey au fost comise 11 infracțiuni, unde ofițerii au colaborat cu Tesco și au putut demonstra conspirația organizată, condamnând toți cei trei suspecți pentru 120 de infracțiuni.

Cei trei inculpați erau membri cheie ai unei bande mult mai mari, responsabilă pentru aproximativ 800 de infracțiuni în Marea Britanie, iar poliția a declarat la momentul condamnării că întreaga bandă încetase activitatea după arestări.

Mail on Sunday a relatat în noiembrie 2024 că o unitate națională de poliție creată pentru combaterea furturilor din magazine identificase peste 20 de bande și 200 de infractori implicați în valul de furturi.