Trei români, arestați în Elveția după ce au furat ceasuri și bijuterii. Cum îi convingeau pe proprietari să-i primească în case

Trei români au fost arestați în Elveția, fiind suspectați că au pătruns în mai multe locuințe din Winterthur sub pretextul că trebuie să verifice instalațiile electrice şi au furat ceasuri şi bijuterii.

Poliţiştii i-au oprit p români în trafic şi i-au reţinut pentru furt din locuinţe. Foto: Shutterstock

Cei trei români au fost prinşi după ce polițiștii elveţieni au observat în Winterthur o mașină cu numere de înmatriculare dintr-un alt canton, care se deplasa într-un mod suspect prin oraș. Autoturismul a oprit într-un cartier de locuințe, iar doi dintre bărbații aflați în mașină au coborât.

Unul a rămas la distanță și a supravegheat zona, în timp ce celălalt a mers la mai multe locuințe și a sunat la uși. Potrivit anchetatorilor, acesta s-a prezentat drept angajat al unei firme și le-a spus oamenilor că trebuie să verifice instalația electrică, relatează zurich.nau.ch.

Sub acest pretext, bărbatul ar fi reușit să intre în mai multe locuințe, de unde, profitând de natenţia propietarilor, ar fi furat mai multe bunuri de valoare, precum ceasuri şi bijuterii.

După ce şi-au făcut „norma”, cei doi bărbaţi s-au întors la mașină, unde erau aşteptaţi de şoferul care nu coborâse deloc. Cei trei au plecat împreună, însă autoturismul a fost oprit de polițiști într-o localitate din apropierea Winterthurului, care i-au legitimat şi ulterior reţinut,

Porivit autorităţilor elveţiene, toţi trei sunt cetăţeni români, în vârstă de 23, 26 și 29 de ani. În timpul controlului și al percheziției efectuate ulterior, polițiștii au găsit mai multe ceasuri și bijuterii, despre care spun că provin şi din alte furturi, astfel că ancheta urmăreşte acum să stabilească toate infracţiunile în care sunt implicaţi aceştia.

Cei trei români au fost arestaţi preventiv.