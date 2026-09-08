 Trei români, arestați în Elveția după ce au furat ceasuri și bijuterii. Cum îi convingeau pe proprietari să-i primească în case | adevarul.ro
search
Marți, 8 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trei români, arestați în Elveția după ce au furat ceasuri și bijuterii. Cum îi convingeau pe proprietari să-i primească în case

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Trei români au fost arestați în Elveția, fiind suspectați că au pătruns în mai multe locuințe din Winterthur sub pretextul că trebuie să verifice instalațiile electrice şi au furat ceasuri şi bijuterii.

Poliţiştii i-au oprit p români în trafic şi i-au reţinut pentru furt din locuinţe.
Poliţiştii i-au oprit p români în trafic şi i-au reţinut pentru furt din locuinţe. Foto: Shutterstock

Cei trei români au fost prinşi după ce polițiștii elveţieni au observat în Winterthur o mașină cu numere de înmatriculare dintr-un alt canton, care se deplasa într-un mod suspect prin oraș. Autoturismul a oprit într-un cartier de locuințe, iar doi dintre bărbații aflați în mașină au coborât.

Unul a rămas la distanță și a supravegheat zona, în timp ce celălalt a mers la mai multe locuințe și a sunat la uși. Potrivit anchetatorilor, acesta s-a prezentat drept angajat al unei firme și le-a spus oamenilor că trebuie să verifice instalația electrică, relatează zurich.nau.ch.

Sub acest pretext, bărbatul ar fi reușit să intre în mai multe locuințe, de unde, profitând de natenţia propietarilor, ar fi furat mai multe bunuri de valoare, precum ceasuri şi bijuterii.

După ce şi-au făcut „norma”, cei doi bărbaţi s-au întors la mașină, unde erau aşteptaţi de şoferul care nu coborâse deloc. Cei trei au plecat împreună, însă autoturismul a fost oprit de polițiști într-o localitate din apropierea Winterthurului, care i-au legitimat şi ulterior reţinut,

Porivit autorităţilor elveţiene, toţi trei sunt cetăţeni români, în vârstă de 23, 26 și 29 de ani. În timpul controlului și al percheziției efectuate ulterior, polițiștii au găsit mai multe ceasuri și bijuterii, despre care spun că provin şi din alte furturi, astfel că ancheta urmăreşte acum să stabilească toate infracţiunile în care sunt implicaţi aceştia.

Cei trei români au fost arestaţi preventiv.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
digi24.ro
image
Noul model „de familie” cu care Dacia vrea să dea lovitura în Europa în următorii ani: „Va rivaliza la vânzări cu Duster”
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Atârnătorii
gandul.ro
image
Declarație ȘOCANTĂ de la Moscova! CĂLIN GEORGESCU, menționat de șeful diplomației ruse
mediafax.ro
image
Brigitte Pastramă intervine în scandalul dintre Ilie Năstase și soția lui, Ioana: „Am tăcut mult timp”
fanatik.ro
image
Europa a început să-și mute rezervele masive de aur din Statele Unite: Spania și Italia încă stau pe gânduri
libertatea.ro
image
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
digi24.ro
image
Le-a eliminat complet din alimentația zilnică și și-a schimbat radical viața: „Știi ce pățeam?”
gsp.ro
image
Au bătut palma! Ianis Hagi pleacă la vizita medicală
digisport.ro
image
Ioana Năstase, replică pentru Brigitte Pastramă după declarațiile despre căsnicia cu Ilie Năstase: „Frumos ar fi să își vadă de familia ei!”
click.ro
image
„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Ce exerciţii primesc elevii la Testele PISA, unde România a obţinut un scor dezastruos
observatornews.ro
image
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
cancan.ro
image
E cert! Pensiile vor crește în 2027. Confirmări din guvern și de la Consiliul Fiscal. Dar și un avertisment...
newsweek.ro
image
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
prosport.ro
image
Elevii și studenții pot rămâne fără pensia de urmaș dacă nu depun acest document. Ce trebuie să facă pentru a primi în continuare banii
playtech.ro
image
La 16 ani după ce au cucerit Europa împreună, Cristi Chivu și Jose Mourinho au oferit un moment emoționant în Champions League, la Real Madrid – Inter
fanatik.ro
image
Unde păstrează România cele 103,6 tone de aur, evaluate la 12,8 miliarde de euro. Olanda a decis să mute metalul prețios, invocând criza
ziare.com
image
Daniel Stanciu: ”Istvan Kovacs a avut niște probleme personale foarte mari”
digisport.ro
image
Momente de groază la „Asia Express” 2026. What’s UP și Micky au cerut ajutorul medicilor, iar Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Daniela Nane arată fenomenal, după ce a slăbit multe kilograme. Cum a reușit fără dietă. Actrița a spus că această metodă este sigură: Asta funcționează la mine
romaniatv.net
image
Rusia atacă din nou Uniunea Europeană. Moscova invocă alegerile din România
mediaflux.ro
image
Specialista pe care Burleanu a vrut s-o angajeze la FRF dezvăluie un episod grav: „Am fost urmărită și hărțuită în mod constant de un cetățean român” » Replică pentru Hagi, după 12 ani
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază
actualitate.net
image
Momente de groază la „Asia Express” 2026. What’s UP și Micky au cerut ajutorul medicilor, iar Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi
click.ro
image
Cine este italianca ce a făcut furori la Veneția cu o rochie îndrăzneață? De ce a ajuns în presa din România
click.ro
image
A apărut cu păr pe picioare pe covorul roșu! Cine este actrița care a rupt tiparele la Festivalul de Film de la Veneția
click.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
Meghan Markle, Profimedia (11) jpg
Cum a apărut Meghan, în aceeași zi în care Regele Charles clarifica public ce reprezintă ei pentru Coroană. Monarhul i-a pus la punct
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Năstase, replică pentru Brigitte Pastramă după declarațiile despre căsnicia cu Ilie Năstase: „Frumos ar fi să își vadă de familia ei!”
image
Momente de groază la „Asia Express” 2026. What’s UP și Micky au cerut ajutorul medicilor, iar Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi

OK! Magazine

image
Înmormântări bizare: ce a cerut această regină să aibă în sicriu, ca să se reunească în viața de apoi atât cu soțul, cât și cu amantul