Trei avioane americane de realimentare în aer vor ajunge și pe aeroportul din Constanța

Forțele Aeriene Americane (USAF) au început să aducă avioane de realimentare aeriană, de tip Boeing KC-135R Stratotanker, și la aeroportul „Mihail Kogălniceanu” din Constanța.

Potrivit BoardingPass, este vorba despre trei aeronave, care au fost mutate la aeroportul constănțean de la baza aeriană din Ramstein (Germania). În decursul săptămânii, alte avioane de același tip vor ajunge la Constanța.

Primele aeronave ale SUA au ajuns în România în martie anul acesta, după ce autoritățile române au aprobat solicitarea Washingtonului de a utiliza baze militare din țară pentru operațiuni logistice legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit președintelui Nicușor Dan, este vorba despre avioane-cisternă, folosite pentru realimentarea aeronavelor în aer.

„Este vorba de dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. Este vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu.

Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, astea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice.

Ele vor fi, în măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc azi, dislocate în baza acordului de parteneriat între România și Statele Unite, și este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac”, a declarat Nicușor Dan, după ședința de CSAT de săptămâna trecută.

Avioanele KC-135 Stratotanker sunt specializate în realimentarea în aer a altor aeronave militare, permițând extinderea razei de acțiune a avioanelor de luptă și a bombardierelor în timpul operațiunilor militare.

Avioanele staționate București au fost folosite în misiuni și exerciții care au avut loc în zonele Orientului Mijlociu, Mării Mediterane și a Greciei.