Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Cinci avioane americane de realimentare au decolat marți seara din București spre Orientul Mijlociu

Din cele zece avioane de tip Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene ale SUA, staționate la București, cinci au decolat în seara zilei de marți pentru o nouă misiune de realimentare aeriană în Orientul Mijlociu.

Boeing KC-135 Stratotanker
Potrivit datelor analizate de platforma specializată în știri din aviație și transport aerian, BoardingPass, care a semnalat informațiile, cele mai recente misiuni au avut o durată de aproximativ zece ore, mai mare decât în cazul zborurilor anterioare, care durau în jur de șase-șapte ore.

O mare parte din timpul petrecut în aer este ocupată de zborul dintre București și zona din estul Mării Mediterane și/sau Orientul Mijlociu, precum și de întoarcerea în România.

Avioanele de tip KC-135 sunt utilizate pentru realimentarea în aer a altor aeronave militare, ceea ce permite extinderea razei de acțiune a operațiunilor aeriene.

Contrar informațiilor apărute pe mai multe site-uri de știri în decursul zilei de marți, 7 aprilie 2026, BoardingPass nu a identificat nicio activitate "mai sporită" a avioanelor americane la Baza 90 Aeriană de la Otopeni. În decursul ultimelor zece zile, însă, la București au ajuns din SUA mai multe Boeinguri KC-135 Stratotanker, iar numărul avioanelor de acest tip staționate în capitala României a ajuns, astfel, la zece. În ceea ce privește misiunile de realimentare aeriană efectuate de aceste avioane, majoritatea lor au avut loc pe timp de noapte, avioanele decolând din București după apus și înainte de miezul nopții și au aterizat, înapoi, la București înainte de răsărit sau în jurul orelor 7-9.Astfel, misiunea de realimentare aeriană a celor cinci avioane Boeing KC-135 Stratotanker care au decolat din București în seara zilei de 7 aprilie 2026 este efectuată în același mod precum cele din zilele trecute, iar BoardingPass nu a identificat nicio particularitate, ținând cont de contextul politic din ultimele zile. De asemenea, la aeroportul din Constanța nu este staționat niciun avion de realimentare aeriană din flota Forțelor Aeriene Americane”, potriuvit unei postări pe pagina de Facebook Boarding Pass.

Ultimatumul lui Trump

Cele cinci aeronave au decolat în ziua în care expiră ultimatumul dat Iranului de Donald Trump, într-un moment de tensiune ridicată în Orientul Mijlociu.

Trump: Iranul „va trăi în iad”

Potrivit informațiilor publicate în exclusivitate de Mediafax, activitatea de la Baza 90 Otopeni s-a intensificat în acest context, mai multe aeronave militare fiind implicate în misiuni de sprijin.

Liderul american a transmis Teheranului un termen-limită pentru a accepta un acord care să ducă la reducerea tensiunilor și la redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul global de petrol.

Washingtonul a avertizat că, în lipsa unui acord, reacția ar putea fi una dură, iar riscul unei escaladări militare rămâne ridicat.

Donald Trump a transmis duminică, prin intermediul rețelelor sociale, că Iranul „va trăi în iad” dacă nu respectă cererea. Ulterior, el a publicat un alt mesaj, fără explicații: „Marți, 8.00 PM ora de Est!” (miercuri, ora României 03.00 n.r.)”.

