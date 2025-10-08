Transfăgărășanul, închis din cauza ninsorilor și viscolului. CNAIR: „Stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri”

Transfăgărășanul (DN7C) a fost închis temporar începând de miercuri, 8 octombrie 2025, ora 10:00, după ce zona a fost lovită de ninsori abundente și viscol puternic.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că măsura vizează sectorul de drum cuprins între kilometrul 104+000 (Piscu Negru) și kilometrul 130+800 (Bâlea Cascadă). În această zonă, stratul de zăpadă a depășit deja 30 de centimetri, iar condițiile de circulație au devenit extrem de dificile. „Din cauza condițiilor meteorologice, ninsori abundente, viscol și un strat de zăpadă care, în zona alpină depășește 30 de cm, DN7C (Transfăgărășan) se închide temporar, începând cu orele 10:00”, a transmis CNAIR.

Decizie luată din motive de siguranță

Reprezentanții CNAIR au explicat că închiderea temporară a fost necesară pentru protejarea participanților la trafic, deoarece majoritatea șoferilor care tranzitează Transfăgărășanul nu au încă montate anvelope de iarnă.

„Decizia a fost luată din motive de siguranță rutieră, având în vedere că riscul de accidente este iminent în aceste condiții”, au transmis oficialii companiei.

Aceștia au adăugat că drumul va fi redeschis doar dacă vremea se va îmbunătăți și va fi posibilă circulația în siguranță. „Circulația va fi redeschisă doar dacă se vor îmbunătăți condițiile meteo și va fi posibilă tranzitarea în siguranță a zonei afectate”, se arată în comunicatul CNAIR.

Intervenții pentru deszăpezire

Echipele CNAIR acționează în continuare pentru deszăpezirea sectorului dintre intersecția cu DN1 și Bâlea Cascadă. Totuși, autoritățile avertizează că și pe această porțiune traficul este permis doar autovehiculelor echipate corespunzător pentru iarnă.

Transfăgărășanul, una dintre cele mai spectaculoase șosele montane din România, este de regulă închis circulației în sezonul rece, însă în acest an măsura a fost luată mai devreme decât de obicei, din cauza condițiilor meteo extreme.