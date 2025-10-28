search
Marți, 28 Octombrie 2025
Doi oameni au murit, iar un altul este în stare gravă, după ce un BMW s-a izbit frontal de un TIR

Publicat:

Un grav accident rutier a avut loc în după-amiaza zilei de marți, 28 octombrie, pe E83 la Podu Iloaie. Două persoane și-au pierdut viața, iar o a treia este grav rănită, după ce un BMW a intrat în coliziune frontală cu un TIR.

Potrivit martorilor, BMW-ul a efectuat o depășire periculoasă pe linie continuă, moment în care TIR-ul a apărut în față, iar șoferul nu a mai putut evita coliziunea, scrie Ziarul de Iaşi.

Echipajele de intervenție sosite la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru două dintre cele trei victime.

A treia persoană rănită a fost preluată de echipajul medical.

Ambele vehicule s-au răsturnat după coliziune. FOTO captură Ziarul de Iași
Ambele vehicule s-au răsturnat după coliziune. FOTO captură Ziarul de Iași

Traficul rutier, perturbat

Accidentul a perturbat traficul rutier.

Mașinile care veneau dinspre Târgu Frumos spre Iași au format coloane kilometrice, în zonă circulându-se aproape bară la bară.

Până la finalizarea intervențiilor și reluarea traficului în condiții normale, autoritățile recomandă evitarea zonei

Poliția face cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii tragediei, urmând să fie deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Un alt accident grav a avut loc tot marți, 28 octombrie, pe DN 1, în zona Otopeni, între un pieton și un autovehicul de mare tonaj. Pietonul a murit în urma impactului.

Luni, șapte adolescenţi, cu vârste între 15 şi 17 ani, au fost răniţi după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat în Harghita. Una dintre victime a murit.

Iaşi

