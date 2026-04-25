O fetiță de nici doi ani a murit după ce a înghițit bile magnetice dintr-o jucărie

O tragedie cutremurătoare a avut loc în județul Constanța, unde o fetiță de nici doi ani a murit după ce a înghițit bile magnetice dintr-o jucărie. Medicii au stabilit cauza decesului abia în urma autopsiei, care a arătat că micuța suferea de un blocaj intestinal sever provocat de obiectele înghițite.

Părinții nu au avut nicio suspiciune inițială, iar copilul a ajuns în stare gravă la medic după ce a început să se simtă tot mai rău și să vomite, notează publicația Ziua de Constanța.

„Pe drum, starea fetiței s-ar fi agravat, astfel că mama a apelat numărul unic pentru apeluri de urgență 112, solicitând o ambulanță, cu care s-a întâlnit pe DN 3, iar echipajul medical a început manevrele de resuscitare, din nefericire fără rezultat”, a declarat Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța.

În urma decesului, polițiștii au deschis un dosar penal, iar Protecția Copilului a demarat, la rândul său, verificări pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei.

Rezultatul autopsiei a scos la iveală că în intestinele copilului se aflau mai multe bile magnetice, care s-au atras între ele, provocând perforații și o infecție gravă. Medicii atrag atenția că astfel de jucării pot deveni extrem de periculoase pentru copiii mici, fiind ușor de înghițit și dificil de eliminat.

„De la momentul în care jucăriile pătrund pe teritoriul țării noastre există un sistem de alertă european Safety Gate care arată ce fel de jucării nu trebuie să ajungă pe piață. Suntem în permanent contact cu acest sistem, retragem foarte multe jucării. Există avertizări obligatorii legate de vârsta care poate fi potrivită pentru jocul cu astfel de produse, dar mulți părinți ori nu sunt familiarizați, ori cred că jucăria respectivă nu e atât de periculoasă”, a explicat Horia Constantinescu, comisar-șef adjunct CJPC Constanța.

Autoritățile reamintesc că supravegherea copiilor trebuie să fie permanentă, mai ales în cazul obiectelor de mici dimensiuni. Un caz similar a avut loc în 2024, în Germania, unde un copil de doi ani a murit după ce a înghițit mai multe bile magnetice, fără ca părinții să își dea seama inițial de cauză.