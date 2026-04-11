Copil de 6 ani, salvat de polițiști de pe pervazul unei ferestre din Râmnicu Vâlcea. Tatăl său era în locuință

Un copil de 6 ani a fost salvat sâmbătă seară de polițiști, după ce a fost observat stând pe pervazul unei ferestre, la etajul 1 al unui bloc din Râmnicu Vâlcea. Un trecător care a văzut copilul pe pervaz și a sunat la 112. Micuțul era lăsat nesupravegheat, deși un părinte era în locuință.

Alarma a fost dată în jurul orei 17:00 de un trecător care a văzut copilul pe pervaz și a sunat la 112. La fața locului a intervenit de urgență un echipaj al Biroului Rutier din cadrul IPJ Vâlcea.

Polițiștii au acționat rapid și coordonat pentru a preveni o posibilă tragedie. Unul dintre agenți a rămas în exteriorul imobilului, pregătit să intervină în cazul în care copilul ar fi căzut, în timp ce colegul său a mers la ușa apartamentului pentru a alerta persoanele din interior.

Intervenția a avut un final fericit, minorul fiind îndepărtat de la fereastră și scos din pericol în siguranță.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că, în momentul incidentului, copilul era nesupravegheat, deși tatăl acestuia se afla în locuință, dar era la baie.

Autoritățile reamintesc părinților importanța supravegherii copiilor, mai ales în situații care pot deveni rapid extrem de periculoase.

Amintim că săptămâna aceasta, un copil de 12 ani, instituționalizat într-un apartament de tip familial din Pitești, a murit după ce a căzut de la etajul 4 al blocului în care locuia împreună cu alți minori. Echipaje de urgență de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș și Serviciul de Ambulanță Județean au intervenit imediat, încercând manevre de resuscitare, însă copilul a fost declarat decedat la fața locului.