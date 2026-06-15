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Video Motociclist de 29 de ani, mort într-un accident în Beiuș. Poliția: O șoferiță nu i-ar fi acordat prioritate

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Un motociclist de 29 de ani din orașul Ștei și-a pierdut viața duminică seară într-un accident rutier produs în municipiul Beiuș, județul Bihor, scrie eBihoreanul

Potrivit Poliției Bihor, accidentul a avut loc în jurul orei 20.46, la intersecția străzilor Republicii și 1 Decembrie 1918.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, o tânără de 21 de ani din Beiuș, aflată la volanul unui autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere motocicletei conduse de bărbatul de 29 de ani.

Ajunsă la intersecția dirijată cu strada 1 Decembrie 1918, aceasta nu ar fi acordat prioritate de trecere unei motociclete care circula pe strada 1 Decembrie 1918”, a transmis luni Inspectoratul de Poliție Județean Bihor.

Potrivit polițiștilor, motociclistul se deplasa în direcția localității Budureasa în momentul producerii accidentului.

În urma impactului, autoturismul condus de tânără a fost proiectat într-o altă mașină, condusă de o femeie de 44 de ani din Beiuș.

Motociclistul a suferit răni grave și a fost declarat decedat la fața locului.

Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de supraveghere, imaginile fiind publicate de publicația eBihoreanul.

Polițiștii au precizat că cele două șoferițe implicate în accident au fost testate cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror, pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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