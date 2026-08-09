Accident cu 6 mașini pe A2, la Cernavodă. Traficul în zonă este restricționat

Un accident rutier în care au fost implicate şase autoturisme s-a produs, duminică, pe Autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, în zona localităţii Cernavodă, judeţul Constanţa, traficul în zonă fiind restricţionat.

Șase autoturisme au fost implicate într-un accident pe autostrada A 2 București - Constanța, la kilometrul 161, în zona localității Cernavodă, județul Constanța, scrie Agerpres.

"Din primele verificări - a rezultat rănirea unei persoane, urmând a fi efectuate investigaţiile medicale necesare la faţa locului. Circulaţia rutieră este restricţionată pe benzile 1 şi 2 ale sensului de mers Constanţa - Bucureşti, desfăşurându-se îngreunat pe banda de urgenţă, în coloană, înregistrându-se valori de trafic ridicate. Se estimează reluarea circulaţiei în jurul orei 15:00", a transmis sursa citată.

Poliţiştii recomandă şoferilor să adapteze viteza în trafic, să fie atenţi la schimbarea benzii, să păstreze distanţa în mers între autovehicule şi să nu aibă preocupări la volan care să le distragă atenţia.

Totodată, conducătorii auto sunt îndemnaţi să folosească şi rute alternative, pe care aplicaţiile de telefon le calculează în timp real.