Video Patru persoane au fost rănite într-un accident rutier în județul Argeș. Două dintre victime sunt copii

Patru persoane, între care doi copii, au fost rănite într-un accident rutier produs, miercuri, în comuna Berevoeşti, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

În evenimentul rutier care a avut loc miercuri dimineață în Berevoiești au fost implicate două autoturisme. Patru persoane au fost rănite, dintre care doi copii.

Pompierii au intervenit cu trei echipaje, alături de două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ), potrivit Agerpres.

"Echipajele medicale SMURD şi SAJ au asistat cinci persoane. În urma acordării primului ajutor calificat, patru dintre acestea au fost transportate la spital. Este vorba despre doi adulţi şi doi copii", au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Conform aceleiaşi surse, paramedicii SMURD au asistat şi transportat la spital o femeie care prezenta o plagă tăiată la nivelul capului.

Accidentul rutier s-a produs pe un drum comunal cu trafic redus, în satul Bratia.