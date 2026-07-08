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„Țineți autostrada deschisă!”. Avertismentul Asociației Pro Infrastructură către CNAIR, care a închis circulația pe un tronson din A10

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Asociația Pro Infrastructură solicită Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) să renunțe la închiderea completă a circulației pe sensul Unirea–Turda al Autostrăzii A10 și să permită desfășurarea traficului pe sensul opus, în zona afectată de alunecarea de teren.

S-a surpat autostrada
Autostrada s-a surpat pe un segment de mers FOTO: CNAIR

Asociația Pro Infrastructură avertizează că CNAIR se pregătește să închidă complet circulația pe Autostrada A10 între nodurile Unirea și Turda, din cauza unei noi alunecări de teren, obligând astfel șoferii să circule timp de 19 kilometri pe DN1. 

„Țineți autostrada deschisă!”, reclamă Asociația într-o postare pe Facebook.

Asociația afirmă că CNAIR ar putea în schimb să devieze temporar traficul, în siguranță, pe o distanță de doar 2,5 kilometri pe sensul opus al autostrăzii care nu este afectat de alunecarea de teren.

Totodată, transmite că reparația surpării va dura luni de zile sau chiar ani, cu lucrări complexe, timp în care șoferii își vor risca viața de drumul național.

„Da, surparea este una care trebuie luată în serios: probabil e necesară o expertiză care să arate cauzele, să găsească soluțiile de remediere și să spună cât costă reparația. Lucrările de remediere vor fi complexe, scumpe și de durată. Va fi nevoie de licitație și proiectare în detaliu. Plus execuția efectivă. Din experiența noastră în monitorizare, cel mai probabil vorbim de multe luni de zile sau chiar ani. Timp în care oficialii CNAIR ne propun să ne riscăm viața pe drumul național paralel pe care șoferii îl știu prea bine: plin de curbe și pante periculoase. Și localități”, arată Asociația Pro Infrastructură.

Asociația afirmă astfel că soluția este simplă și se aplică în toate țările civilizate: „traficul este deviat pe sensul spre Sebeș pe doar vreo doi kilometri și jumătate, cu intrare și revenire în zona km 65-67, cu restricție de viteză (maxim 80 km/h), marcaje temporare, (pre)semnalizare corectă și clară și, pentru conformare, cu poliția care patrulează (radarul nu strică nici el)”.

Este criticată iresponsabilitatea din CNAIR și DRDP Cluj, instituții care vor să închidă complet autostrada. Asociația face și o comparație cu Ungaria: „Oare vecinii maghiari cum își repară Autostrada M1 pe vreo 100 de kilometri sub trafic?! Ca să nu ne ducem mai departe spre vest…”

„Solicităm tuturor decidenților implicați să își aducă aminte că sunt în slujba cetățenilor și să facă toate demersurile birocratice și tehnice pentru a menține circulația pe A10 prin devierea temporară, în siguranță, pe sensul spre Sebeș. În caz contrar, cerem să-și schimbe denumirea instituției în CNÎIR, Compania Națională de Închidere a Infrastructurii Rutiere!”, mai arată Asociația Proinfrastructură.

O nouă surpare a carosabilului

Circulația pe aproximativ 17 km ai Autostrăzii A10, Sebeș – Turda, Calea 1 (sensul de deplasare Unirea – Turda), din județul Cluj, va fi închisă pentru lucrări de reparații, a anunțat marți Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj. Anunțul vine după ce, în ciuda reparațiilor anterioare, un nou crater masiv și periculos a apărut pe carosabil.

„În urma agravării fenomenului de instabilitate manifestat pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, km 66+400, județul Cluj, concretizat prin degradări ale părții carosabile și ale terasamentului, DRDP Cluj intervine în regim de urgență pentru punerea în siguranță a sectorului afectat”, se arată în anunțul DRDP.

Astfel, începând de marți, 07.07.2026, vor fi executate lucrări de refacere a taluzului și a părtii carosabile si lucrări de drenare a apelor de suprafață, pentru a limita evoluția fenomenului de instabilitate și pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.

Pe perioada execuției lucrărilor, circulația va fi închisă pe Autostrada A10, între km 52+800 și km 70+000, Calea 1, iar traficul va fi deviat de la Nodul Rutier Unirea (km 52+800), pe breteaua de ieșire C, în sensul giratoriu, pe DN 1 (km 421+750), cu reintrare pe autostradă la Nodul Rutier Turda din DN 1 km 440+920.

Autostrada A10 Sebeș-Turda continuă să le dea bătăi de cap șoferilor și autorităților. În ciuda reparațiilor anterioare, un nou crater masiv și periculos a apărut pe carosabil, în exact același loc afectat de o surpare și în trecut.

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