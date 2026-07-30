Gianni Infantino riscă o anchetă în Congresul SUA din cauza legăturilor cu Donald Trump

Președintele FIFA, Gianni Infantino, riscă să intre în vizorul Congresului american dacă Partidul Democrat va câștiga majoritatea în Camera Reprezentanților la alegerile din noiembrie. Democrații vor să investigheze relațiile FIFA cu Donald Trump, dar și planul controversat de a vinde participații din Cupa Mondială unor investitori privați.

Viitorul lui Gianni Infantino în fruntea FIFA ar putea fi influențat de rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, programate pe 3 noiembrie. Dacă democrații vor obține majoritatea în Camera Reprezentanților, conducerea forului mondial al fotbalului s-ar putea confrunta cu o amplă investigație privind relațiile politice și comerciale dezvoltate cu președintele Donald Trump, notează Politico.

Principalul democrat din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, Jamie Raskin, a anunțat că intenționează să investigheze legăturile dintre FIFA și administrația Trump, precum și politica de vânzare a biletelor la Cupa Mondială, criticată de unii ca fiind lipsită de transparență.

Într-o scrisoare adresată FIFA, Raskin a solicitat informații privind eventuale cadouri oferite lui Trump, comunicările referitoare la Departamentul de Justiție și registrele de vizitatori ai sediului FIFA din Miami și ai biroului din Trump Tower.

Dacă democrații vor controla Camera Reprezentanților, aceștia ar putea emite citații oficiale și chiar l-ar putea obliga pe Gianni Infantino să depună mărturie în fața Congresului.

Controverse legate de familia Kushner

Tensiunile au fost amplificate după apariția unor informații potrivit cărora FIFA analizează posibilitatea de a vinde participații din competițiile Cupei Mondiale unor investitori privați.

Potrivit publicației The Times, fondul de investiții Thrive Capital, fondat de Joshua Kushner – fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump – ar urma să joace un rol central în atragerea investitorilor, inclusiv fonduri suverane din Orientul Mijlociu.

Jamie Raskin a criticat dur această inițiativă.

„FIFA, organizația favorită a lui Donald Trump dintre cele acuzate de corupție în sportul mondial, intră acum direct în afaceri cu familia Trump. Aparent, premiul pentru pace și contractul de închiriere din Trump Tower nu au fost suficiente”, a declarat congresmanul democrat.

FIFA și Casa Albă nu au comentat informațiile.

UEFA critică planul FIFA

Marți, 28 iulie, FIFA a anunțat că intenționează să își separe operațiunile comerciale de activitatea de guvernanță, prin înființarea unei noi entități, inspirată de modelul utilizat în Formula 1.

Potrivit planului, drepturile media, sponsorizările, ticketingul, activitățile de hospitality și licențiere ar urma să fie transferate într-o companie separată, denumită FIFA Forward Enterprise.

Gianni Infantino susține că noua structură va accelera dezvoltarea comercială a fotbalului și va permite distribuirea mai eficientă a veniturilor.

În schimb, UEFA a lansat unul dintre cele mai dure atacuri publice la adresa conducerii FIFA.

„Aceasta este o linie pe care instituțiile de conducere ale fotbalului nu ar trebui să o treacă niciodată. Sufletul și guvernanța fotbalului nu sunt active care pot fi vândute, mai ales fără transparență privind cine beneficiază financiar. Fotbalul nu aparține FIFA”, a transmis forul european.

Alegeri importante la FIFA

Momentul este unul sensibil pentru Gianni Infantino, care conduce FIFA de aproape un deceniu și intenționează să obțină un nou mandat. Eventualii contracandidați trebuie să își depună candidaturile până la mijlocul lunii noiembrie, iar alegerea președintelui FIFA va avea loc în luna martie, prin votul celor 211 federații naționale membre.

Potrivit unor surse din fotbalul internațional citate de POLITICO, o eventuală victorie a democraților în Congres și declanșarea unei investigații ar putea încuraja apariția unui candidat care să îl provoace pe Infantino la alegerile din primăvara anului viitor.