 Fresh Start Effect: de ce ne convingem mereu că mâine este momentul perfect | adevarul.ro
Articol publicitar

Fresh Start Effect: de ce ne convingem mereu că mâine este momentul perfect

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

„Mă apuc luni”. „O să încep când mă întorc din concediu.” Sunt expresii pe care aproape toți le folosim atunci când vrem să introducem un obicei nou în viața noastră. Fie că ne propunem să facem mai multă mișcare, să facem meal prepping și să mâncăm mai sănătos sau să fim mai organizați, avem tendința de a aștepta un reper care să marcheze un nou început.

featured image jpg

Psihologii au numit acest comportament Fresh Start Effect. Conceptul descrie faptul că oamenii sunt mai motivați să își schimbe comportamentul atunci când percep că începe un nou capitol. O zi de luni, începutul unei luni noi, întoarcerea din concediu sau chiar ziua de naștere pot crea senzația că acesta este momentul ideal pentru a începe din nou.

Același mecanism influențează și felul în care ne raportăm la curățenie. În loc să aspirăm imediat firimiturile de pe podea, alegem adesea să așteptăm „ziua de curățenie”, weekendul sau momentul în care vom avea mai mult timp. Până atunci, însă, ceea ce ar fi putut fi rezolvat în câteva minute se transformă într-o activitate care ajunge să ocupe o bună parte dintr-o după-amiază.

image 1 jpg

Poate că nu doar amânarea este problema, ci faptul că de multe ori asociem curățenia cu o activitate care necesită timp și efort. În realitate, rutina unei locuințe arată diferit de la o zi la alta. Uneori observi stropii de ulei rămași lângă aragaz după ce ai gătit, verși câteva picături de cafea pe gresie sau îți dai seama că murdăria s-a adunat în apropierea plintelor. Sunt situații care pot fi rezolvate imediat, fără să aștepți weekendul sau „ziua de curățenie”.

Pornind de la această idee, Dreame H15 Mix este conceput pentru momentele în care vrei să rezolvi rapid micile incidente din locuință, fără să le lași să se transforme într-o sesiune de curățenie care ocupă întreaga după-amiază. 

Sistemul 6 în 1 permite trecerea rapidă între diferite moduri de curățare, iar brațul robotic AI DescendReach™ facilitează curățarea zonelor greu accesibile. Cu o putere de aspirare de până la 23.000 Pa, dispozitivul poate colecta atât murdăria uscată, cât și lichidele vărsate accidental. În plus, sistemul inteligent detectează nivelul de murdărie și ajustează automat puterea de aspirare, debitul de apă și cantitatea de detergent, astfel încât fiecare suprafață să primească exact nivelul de curățare de care are nevoie.

image 2 jpg

Curățenia nu se termină întotdeauna atunci când podeaua este curată. După ce termini de aspirat, de multe ori urmează curățarea periei, îndepărtarea firelor de păr și uscarea componentelor înainte de următoarea utilizare.

Pentru a reduce și acest timp, H15 Mix este prevăzut cu o bază care spală automat peria cu apă la 100°C și o usucă în aproximativ cinci minute cu aer cald la 90°C. În plus, tehnologia TangleCut™ 2.0 contribuie la prevenirea încurcării firelor de păr, astfel încât aspiratorul să fie pregătit pentru următoarea utilizare cu cât mai puțină intervenție din partea ta.

Dacă Fresh Start Effect ne arată de ce tindem să amânăm începutul, tehnologia încearcă să elimine tocmai nevoia de a aștepta acel „moment perfect”. Dreame H15 Mix este disponibil pe evoMAG: https://bit.ly/4fpsnDy

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
digi24.ro
image
Seceta extremă se va amplifica în bazinul Dunării. Situația este gravă și pe alte râuri și lacuri, restricții la robinet
stirileprotv.ro
image
România stă pe un butoi de pulbere. 1,6 milioane de „decreței” ies la pensie în următorii 10 ani. Sociolog: Populația României va fi înlocuită în următorul secol
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu facturile românilor după oprirea reactoarelor de la Cernavodă
mediafax.ro
image
Nu se vede la tv! Returul Auda – FCSB din Conference League poate fi urmărit doar pe platformele de live streaming
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan, după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă: „Reduceți consumul de energie seara”
libertatea.ro
image
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește nimic despre incident
digi24.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
digisport.ro
image
Patricia Vizitiu face dezvăluiri după Survivor. Cum se înțelege cu Marian Godină și în ce relații a rămas cu foștii colegi
click.ro
image
Un mamut preistoric a ieșit la iveală, la Ruse, în albia Dunării, după ce fluviul a secat. A fost găsit de un țăran bulgar
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
10 obiectele pe care ar trebui să le înlocuiești mai des decât crezi
observatornews.ro
image
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
cancan.ro
image
Decizie: Perioadele suplimentare la grupele de muncă nu sunt contributive la pensie. Ce bani pierd pensionarii
newsweek.ro
image
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
prosport.ro
image
La ce viteză consumă cel mai puțin mașina ta. Poți economisi până la 30% la fiecare plin
playtech.ro
image
„Coelho, cu ochii larg închiși!”. Marius Mitran îi răspunde dur antrenorului Craiovei: „Meciul cel mai important e cel cu oglinda!” 
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în peste 50 de țări din întreaga lume. ”Sunt doar 3 în care mă întorc mereu”
ziare.com
image
Bulgarii nu s-au ferit de cuvinte, după scenele cum rar se văd de la Craiova - Levski: ”A fost atacat cu pumnii!” / ”Șocant”
digisport.ro
image
Incendiile riscă să se extindă în Grecia, Italia și Europa Centrală. MAE a emis deja un evertisment de călătorie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al lui Carmen Brumă. E pur și simplu wow! E imens și are o terasă superbă. Vedeta se bucură și de un dressing fabulos! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Este oficial. Se confirmă majorarea facturilor la energie
mediaflux.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute”
actualitate.net
image
Imagini deplorabile din pavilionul unde Fundația Metropolis renovează din donații o secție de Oncologie pe care statul nu a reușit să o modernizeze. Aici sunt tratați bolnavii de cancer
actualitate.net
image
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția lui e la capătul puterilor: „Trec prin momente extrem de grele”
click.ro
image
Mirela Oprișor, declarații dureroase despre moartea fratelui: „Nu pot să-i uit ochii ăia disperați de frică”
click.ro
image
Cel mai bizar partaj din România. Un bărbat a cerut la divorț jumătate din silicoanele fostei soții
click.ro
Bessie Wallis Warfield Simpson foto profimedia 0601056884 jpg
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă
okmagazine.ro
Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată patul anti-divorț din vila de peste 1 milion de dolari a Iuliei Albu: „Este foarte confortabil”
image
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția lui e la capătul puterilor: „Trec prin momente extrem de grele”

OK! Magazine

image
Blondă, inocentă, tunsă scurt și c-un stil plictisitor. Un tipar periculos în trecutul amoros al Regelui Charles, cu o excepție

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?