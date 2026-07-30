Fresh Start Effect: de ce ne convingem mereu că mâine este momentul perfect

„Mă apuc luni”. „O să încep când mă întorc din concediu.” Sunt expresii pe care aproape toți le folosim atunci când vrem să introducem un obicei nou în viața noastră. Fie că ne propunem să facem mai multă mișcare, să facem meal prepping și să mâncăm mai sănătos sau să fim mai organizați, avem tendința de a aștepta un reper care să marcheze un nou început.

Psihologii au numit acest comportament Fresh Start Effect. Conceptul descrie faptul că oamenii sunt mai motivați să își schimbe comportamentul atunci când percep că începe un nou capitol. O zi de luni, începutul unei luni noi, întoarcerea din concediu sau chiar ziua de naștere pot crea senzația că acesta este momentul ideal pentru a începe din nou.

Același mecanism influențează și felul în care ne raportăm la curățenie. În loc să aspirăm imediat firimiturile de pe podea, alegem adesea să așteptăm „ziua de curățenie”, weekendul sau momentul în care vom avea mai mult timp. Până atunci, însă, ceea ce ar fi putut fi rezolvat în câteva minute se transformă într-o activitate care ajunge să ocupe o bună parte dintr-o după-amiază.

Poate că nu doar amânarea este problema, ci faptul că de multe ori asociem curățenia cu o activitate care necesită timp și efort. În realitate, rutina unei locuințe arată diferit de la o zi la alta. Uneori observi stropii de ulei rămași lângă aragaz după ce ai gătit, verși câteva picături de cafea pe gresie sau îți dai seama că murdăria s-a adunat în apropierea plintelor. Sunt situații care pot fi rezolvate imediat, fără să aștepți weekendul sau „ziua de curățenie”.

Pornind de la această idee, Dreame H15 Mix este conceput pentru momentele în care vrei să rezolvi rapid micile incidente din locuință, fără să le lași să se transforme într-o sesiune de curățenie care ocupă întreaga după-amiază.

Sistemul 6 în 1 permite trecerea rapidă între diferite moduri de curățare, iar brațul robotic AI DescendReach™ facilitează curățarea zonelor greu accesibile. Cu o putere de aspirare de până la 23.000 Pa, dispozitivul poate colecta atât murdăria uscată, cât și lichidele vărsate accidental. În plus, sistemul inteligent detectează nivelul de murdărie și ajustează automat puterea de aspirare, debitul de apă și cantitatea de detergent, astfel încât fiecare suprafață să primească exact nivelul de curățare de care are nevoie.

Curățenia nu se termină întotdeauna atunci când podeaua este curată. După ce termini de aspirat, de multe ori urmează curățarea periei, îndepărtarea firelor de păr și uscarea componentelor înainte de următoarea utilizare.

Pentru a reduce și acest timp, H15 Mix este prevăzut cu o bază care spală automat peria cu apă la 100°C și o usucă în aproximativ cinci minute cu aer cald la 90°C. În plus, tehnologia TangleCut™ 2.0 contribuie la prevenirea încurcării firelor de păr, astfel încât aspiratorul să fie pregătit pentru următoarea utilizare cu cât mai puțină intervenție din partea ta.

Dacă Fresh Start Effect ne arată de ce tindem să amânăm începutul, tehnologia încearcă să elimine tocmai nevoia de a aștepta acel „moment perfect”. Dreame H15 Mix este disponibil pe evoMAG: https://bit.ly/4fpsnDy