O nouă surpare pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Crater uriaș apărut pe un tronson de 90 de milioane de euro

O nouă surpare a apărut pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, pe un tronson care a costat aproximativ 90 de milioane de euro.

Pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, s-a produs o nouă surpare de teren. Traficul se desfășoară cu restricții.

În zona kilometrului 66, asfaltul a cedat, prima bandă a fost distrusă, iar ruptura a ajuns până aproape de mijlocul benzii a doua.

Problemele nu sunt doar pe carosabil. Pe mai bine de 50 de metri, taluzul a luat-o la vale, împreună cu parapetele de protecție.

Lotul afectat a fost inaugurat în 2018. În aceeași zonă au mai fost surpări și degradări în 2023, 2024 și la începutul acestui an.

A10 face legătura dintre Autostrada A1 si Autostrada A3, pe traseul Sebeș – Turda, și are o lungime de 70 de kilometri.