Se închide circulația pe tronsonul Sebeș - Turda din Autostrada A10, după ce asfaltul s-a surpat. Ruta alternativă pentru şoferi

Începând de marţi, 7 iulie, se închide circulația pe tronsonul Sebeș - Turda al Autostrăzii A10, unde asfaltul a cedat şi taluzul a luat-o la vale, cu tot cu parapetele de protecție. Până la finalizarea lucrărilor, traficul va fi deviat pe o rută ocolitoare.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat luni că, începând de marți, 7 iulie, circulația va fi închisă pe aproximativ 17 kilometri ai Autostrăzii A10 Sebeș–Turda, pe Calea 1, sensul de mers Unirea-Turda, în județul Cluj.

Măsura a fost luată în contextul apariției și agravării unor fenomene de instabilitate în zona kilometrului 66+400, unde s-au înregistrat degradări ale carosabilului și ale terasamentului. Potrivit CNAIR, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj intervine în regim de urgență pentru punerea în siguranță a sectorului afectat și limitarea extinderii deteriorărilor.

Pe perioada lucrărilor, circulația va fi închisă între kilometrii 52+800 și 70+000 pe Calea 1, iar traficul va fi deviat de la Nodul Rutier Unirea, pe DN1, cu reintrare pe autostradă la Nodul Rutier Turda.

„Se închide circulația pe aproximativ 17 km ai Autostrăzii A10, Sebeș – Turda, Calea 1 (sensul de deplasare Unirea – Turda), județul Cluj.

În urma agravării fenomenului de instabilitate manifestat pe Autostrada A10 Sebes – Turda, km 66+400, județul Cluj, concretizat prin degradări ale părții carosabile și ale terasamentului, DRDP Cluj intervine în regim de urgență pentru punerea în siguranță a sectorului afectat.

Astfel, începând de marți, 07.07.2026, vor fi executate lucrări de refacere a taluzului și a părtii carosabile si lucrări de drenare a apelor de suprafață, în vederea limitării evoluției fenomenului de instabilitate și menținerii circulației în condiții de siguranță.

Pe perioada execuției lucrărilor, circulația va fi închisă pe Autostrada A10, între km 52+800 și km 70+000, Calea 1, iar traficul va fi deviat de la Nodul Rutier Unirea (km 52+800), pe breteaua de ieșire C, în sensul giratoriu, pe DN 1 (km 421+750), cu reintrare pe autostradă la Nodul Rutier Turda din DN 1 km 440+920”, a transmis CNAIR.

Vă reamintim că în zona kilometrului 66, s-a produs o surpare de teren, care a afectat serios structura drumului. Prima bandă a fost distrusă complet, iar crăpătura s-a prelungit către mijlocul celei de-a doua benzi, în timp ce. În taluzul a alunecat pe o distanță de peste 50 de metri, antrenând și parapetele de protecție.

Lotul de autostradă a fost inaugurat în 2018, însă zona afectată a ridicat probleme recurente în ultimii ani, cu degradări semnalate inclusiv în 2023, 2024 și la începutul acestui an.

În acest context, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a cerut Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere un raport detaliat privind cauzele tehnice ale degradărilor și un plan de măsuri pentru remedierea definitivă a zonei.

Acesta a solicitat, de asemenea, clarificări privind recepția finală a lucrărilor din 2023, în condițiile în care problemele au continuat să apară constant după darea în trafic a autostrăzii.