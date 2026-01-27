search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tineri defavorizați din Vrancea, folosiți ca paravan într-o fraudă cu fonduri europene anchetată de Parchetul European

0
0
Publicat:

Parchetul European (EPPO) anunţă că marți au fost efectuate 25 de percheziţii domiciliare în oraşul Focşani şi la alte adrese din judeţul Vrancea, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă cu fonduri europene, destinate susţinerii companiilor înfiinţate de tineri defavorizaţi.

Opt persoane au fost duse la sediul EPPO din Iași FOTO Arhivă
Opt persoane au fost duse la sediul EPPO din Iași FOTO Arhivă

Zece proprietăţi, inclusiv case şi terenuri, în valoare de aproximativ 300.000 de euro, au fost confiscate, iar conturile bancare deţinute de suspecţi au fost blocate, potrivit Agerpres.

De asemenea, opt persoane au fost duse la sediul EPPO din Iaşi, pentru a fi informate că au statutul de suspecţi.

Conform unui comunicat al EPPO, ancheta a dezvăluit că un grup de persoane a fost implicat într-o schemă de fraudă legată de un proiect în valoare de 250.000 de euro (1.227.476 de lei) finanţat din fonduri UE nerambursabile din Programul Operaţional Capital Uman, care sprijină planurile de afaceri pentru companii nou înfiinţate de tineri defavorizaţi.

Probele arată că suspecţii controlau o reţea de zece companii înfiinţate pe numele unor tineri defavorizaţi, pentru a obţine în mod fraudulos subvenţii europene.

Zece tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 29 de ani, care trăiau în condiţii precare şi aveau un nivel scăzut de şcolarizare, au fost identificaţi şi coordonaţi pentru a participa la cursuri antreprenoriale şi a înfiinţa oficial companii.

Aceste firme au semnat apoi contracte de subvenţionare cu un partener de proiect, o mare companie din Focşani, în timp ce tinerii fondatori nu erau în mare parte conştienţi de natura pur formală a afacerilor.

Pentru a crea o aparenţă de legalitate, au fost întocmite documente false, care să arate activităţi economice care nu au avut loc niciodată, inclusiv plăţi fictive ale angajaţilor, achiziţii false şi contracte de închiriere false, permiţând grupului să acceseze în mod necorespunzător fondurile europene.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
digi24.ro
image
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
stirileprotv.ro
image
Crin Antonescu: Nu mă așteptam să fie atât de rău cu Nicușor Dan președinte/Totul e la nivel de caricatură/Operațiunea Bolojan este pe cale să eșueze
gandul.ro
image
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
mediafax.ro
image
De ce au ales ultrașii echipei lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, să meargă la Lyon prin România. Grupurile mari de suporteri iau mereu o astfel de decizie
fanatik.ro
image
Sute de români sunt deportați din Germania: „Le-am tăiat ajutoarele sociale. Orașul le dădea 10 milioane de euro pe an”
libertatea.ro
image
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
digi24.ro
image
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
gsp.ro
image
"Sper să nu fie adevărat". Un primar a făcut anunțul, după accidentul de pe "drumul morții" din România
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Imagini dramatice din Sicilia: Un oraș se prăbușește. Mii de oameni au fost evacuați de urgență, sunt revolte în stradă
antena3.ro
image
Criminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din Cenei
observatornews.ro
image
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
cancan.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
prosport.ro
image
628 de lei în plus pentru pensionarii din România. Judeţele în care se dau bani de la primării
playtech.ro
image
Fosta directoare a școlii unde învățau criminalii lui Mario Berinde, dezvăluiri incredibile despre consumul de droguri din Cenei: „Mama lui m-a ironizat”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
UEFA a spus "NU"! Decizia luată după accidentul în care șapte fani ai lui PAOK au murit în România
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Îndrăgitul artist român a murit! Din păcate, a suf... Vezi mai mult
kanald.ro
image
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
wowbiz.ro
image
Statul îţi face plinul cu 1.500 de lei pe card. Cine sunt românii care beneficiază de ajutor
romaniatv.net
image
Pensii majorate pentru o categorie de români! Se corectează o serie de nedreptăți istorice dinainte de ’89
mediaflux.ro
image
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Urmează 13 zile magice pentru o zodie. Destinul îi surâde, are parte de binecuvântări, realizări și vise împlinite până pe 9 februarie
click.ro
image
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
click.ro
image
Cele trei zodii care îl vor avea aproape pe Dumnezeu, începând cu 5 februarie. Vor avea noroc divin, împlinire sufletească și le așteaptă oportunități neașteptate
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla, GettyImages (2) jpg
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William
okmagazine.ro
Ducii de Sussex foto GettyImages jpg
Meghan, însărcinată cu al treilea copil? Speculațiile au explodat, după ce Ducesa s-a afișat vizibil rotunjită
okmagazine.ro
Varza calita Sursa foto shutterstock 1950813991 jpg
Varză călită, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Urmează 13 zile magice pentru o zodie. Destinul îi surâde, are parte de binecuvântări, realizări și vise împlinite până pe 9 februarie

OK! Magazine

image
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Dieta portofoliu scade colesterolul. Ce trebuie să consumi