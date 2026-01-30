Timiș devine primul județ cu centru pentru minorii infractori care nu au vârsta răspunderii penale

Autoritățile județene din Timiș vor înființa primul centru din România destinat minorilor care comit fapte penale, dar nu răspund penal din cauza vârstei. Structurile Comunitare Consultative (SCC), mecanisme locale de prevenție formate din membri ai comunității, vor fi activate la nivelul județului Timiș. Anunțul a fost făcut în urma crimei din localitatea Cenei, unde un băiat de 15 ani a fost ucis de alți doi minori.

Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alexandru Iovescu (PSD), a declarat că răspunsul autorităților trebuie să pornească din comunitate, prin implicarea directă a persoanelor în care localnicii au încredere.

Structurile Comunitare Consultative (SCC) vor reuni preoți, învățători, medici de familie, consilieri locali și județeni, polițiști, lideri informali sau alte persoane relevante din sate, comune sau cartiere.

„Răspunsul începe în comunitate. Comunităţile locale au un potenţial extraordinar, dar, de-a lungul timpului, le-am lăsat să se erodeze şi să îşi piardă din putere. Lucrăm la introducerea Structurilor Comunitare Consultative (SCC) — mecanisme locale de prevenţie, formate din oameni din comunitate: preotul, învăţătorul, medicul de familie, consilieri locali şi consilieri judeţeni, poliţistul, lideri informali, sau orice persoană în care satul, comuna sau cartierul are încredere. Aceşti oameni pot identifica mult mai rapid situaţiile riscante în care se pot afla minorii şi le pot raporta la nivelul instituţiilor competente, astfel încât să intervenim la timp, nu după tragedie”, a declarat Alexandru Iovescu.

Luni, 2 februarie, la Timișoara, va avea loc o ședință a Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP), în cadrul căreia vor fi discutate detaliile privind înființarea și funcționarea acestor structuri. La discuții vor participa reprezentanți ai comunității, ai Ministerului Afacerilor Interne – Poliție, Jandarmerie și ISU – precum și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

„Voi discuta cu reprezentanţi ai comunităţii, ai structurilor MAI — Poliţie, Jandarmerie, ISU — precum şi cu DGASPC, despre modalitatea concretă de înfiinţare a acestor SCC-uri. Voi discuta şi cu primarii din Timiş. M-am consultat deja cu psihologi şi specialişti, iar feedback-ul a fost clar: este o soluţie realistă şi utilă pentru prevenţie”, a transmis vicepreședintele CJ Timiș, pe Facebook.

Tot în această săptămână, Consiliul Județean Timiș a aprobat amenajarea primului centru din România destinat minorilor care comit fapte penale, dar care nu pot fi trași la răspundere penală din cauza vârstei. Potrivit autorităților, acest centru, împreună cu SCC-urile, ar putea constitui un pachet coerent de prevenție, educație și intervenție timpurie.

„Acest centru, împreună cu SCC-urile, ar putea să reprezinte un pachet de prevenţie şi educaţie care ne poate ajuta să protejăm copiii şi să evităm tragedii. Nu putem controla totul, dar putem încerca să construim mecanisme prin care comunităţile să fie mai vigilente, instituţiile mai eficiente, iar copiii mai protejaţi. Cred că vorbesc în numele tuturor atunci când spun că nu mai trebuie doar să reacţionăm la tragedii. Trebuie să le prevenim”, a subliniat Alexandru Iovescu.

În cazul crimei de la Cenei, băiatul de 13 ani implicat, care nu răspunde penal, a fost preluat din familie de către Protecția Copilului Timiș, după ce părinții nu s-au conformat măsurilor impuse de specialiștii DGASPC. Minorul nu urma cursuri online, iar familia a decis să nu îl mai ducă la evaluările psihiatrice și testele programate la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă.