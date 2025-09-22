Tăvălug peste companiile de stat. Ministrul Economiei anunță un proces amplu de evaluare a administratorilor: „Îi verific personal, iar unii vor pleca singuri”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că va declanșa un proces amplu de verificare a administratorilor din companiile de stat, acolo unde există suspiciuni privind lipsa de performanță sau selecții ilegale. Oficialul a precizat că unii dintre cei vizați „se vor retrage singuri, știind că nu își îndeplinesc atribuțiile”.

„Îi luăm la rând, vorba românească. Cei 21 de administratori speciali pe care i-am găsit, încasând peste 30.000 lei pe lună fără să facă niciun raport, au fost demiși. (...) Am găsit administratori speciali plătiți cu peste 30.000 de lei pe lună care nu prezentau niciun raport. Unii au fost deja demiși. Verificările vor continua și nu mă aștept ca toți să mai rămână în funcții. Îi voi controla și mă aștept să plece singuri acasă”, a declarat Miruță la Digi24.

Potrivit ministrului, în șase companii de stat s-au identificat selecții făcute cu încălcarea legii, de unde nu au lipsit nume „cu pedigree politic” din PSD sau PNL.

Oficialul a precizat însă că nu culoarea politică este criteriul după care se iau deciziile, ci activitatea și performanța.

„Acolo unde demit, organizăm concurs, de data asta serios. Până se organizează concurs, legea mă obligă să fac numiri temporare, că nu poți să lași o conducere, o companie fără conducere, și acele numiri le fac asumat din CV-urile pe care le-am primit. Cei care au avut grijă să se betoneze mai trăiesc cu siguranța asta o perioadă, până când îi voi verifica după noile criterii de performanță și mă aștept să plece singuri acasă, știind ei ce știu”, a spus ministrul Radu Miruță.

El spune că a primit deja aproximativ 2.400 de CV-uri pentru posturile disponibile și anunță concursuri „serioase și transparente” pentru ocuparea lor.

„Am primit 2.400 de CV-uri pe care o echipă din minister se uită foarte atent și de acolo am început deja să facem numiri în locurile libere. Și nu de la USR, cum încercau unii să ducă atenția în spațiul public”, a declarat ministrul.

Demersul vine pe fondul unor critici constante la adresa companiilor de stat, unde se reclamă adesea numiri politice, salarii mari și lipsă de responsabilitate.