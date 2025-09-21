Miruță, despre sesizarea AUR la CCR: „Măsurile din Pachetul 2 sunt constituționale. Opoziția ar trebui să vină cu măsuri pentru a strânge cureaua”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că Guvernul are susținere juridică pentru măsurile fiscale incluse în Pachetul 2. Demnitarul a subliniat că deciziile luate în Coaliție au fost validate de specialiști în drept constituțional și reprezintă cea mai eficientă soluție în contextul dificultăților economice cu care se confruntă România.

„Logica ar fi ca deciziile Guvernului să fie convergente cu cele ale Curții Constituționale în privința Pachetului 2”, a afirmat Miruță în direct la Digi24. Ministrul a explicat că Guvernul a analizat cu atenție dacă măsurile propuse în Pachetul 2 respectă Constituția și a concluzionat că „aceste pachete, din Pachetul 2, respectiv mini-pachetele, sunt constituționale”.

Radu Miruță a mai subliniat că judecătorii Curții Constituționale sunt, la rândul lor, rezultatul unor decizii politice, fiind propuși de președinte, Camera Deputaților și Senat. „Logica ar fi ca deciziile guvernului să fie convergente cu cele ale Curții Constituționale în privința Pachetului 2 și a mini-pachetelor subsecvente. Nu există o Constituție în buzunarul lui Ilie Bolojan și o altă Constituție la CCR. România are aceeași Constituție, iar asupra conținutului ei se apleacă cu seriozitate atât juriștii responsabili, cât și Guvernul, care, înainte de a propune aceste modificări, a validat cu specialiștii din domeniu că acestea sunt constituționale”.

Celelalte cinci proiecte legislative, adoptate prin asumare în Parlament, au fost rapid atacate la Curtea Constituțională, care a stabilit pentru 24 septembrie termenul de dezbatere a acestora.

Atac la AUR

Ministrul a reacționat dur la acțiunile AUR, care a depus recent la Curtea Constituțională patru sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului. AUR a acuzat lipsa dezbaterii parlamentare, neconsultarea românilor și absența unui vot democratic.

Radu Miruță a comentat: „E imatur, inconsistent și nerezonabil ce face AUR. Opoziția ar trebui să vină cu măsuri pentru a strânge cureaua. N-a făcut-o”. Ministrul a amintit de situația economică dificilă a țării și a explicat că, în multe cazuri, resursele financiare sunt insuficiente chiar și pentru ziua de mâine: „Din acest motiv, Guvernul a venit cu aceste propuneri. Nu este la îndemâna niciunui guvern și nici a vreunui partid politic să adopte asemenea măsuri economice. Însă nu există alternativă”.