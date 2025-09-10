21 de șefi de companii de stat au fost concediați. Miruță: „Aveau salarii și de 30.000 de lei, nu au fost în stare să îmi dea un raport de activitate”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că a semnat ordinul de demitere pentru 21 de administratori speciali din companii de stat, unii dintre aceștia având salarii lunare de până la 30.000 de lei. În locul acestora vor fi numiți oameni noi.

„Am semnat un ordin de ministru prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de societăţi ale statului român. Aveau salariu şi de 300 de milioane de lei vechi şi am cerut un raport de activitate pe care nu au fost în stare să mi-l dea şi sunt în semnătura ministrului şi am semnat cu foarte multă relaxare şi convingere că fac ce trebuie. Douăzeci şi unu de oameni care administrau 21 de compani ale statului astăzi nu le mai administrează şi mă uit în aceste CV-uri ale oamenilor care au aplicat şi zilele următoare, câte unul, câte unul vor fi numiţi acolo”, a declarat Radu Miruţă, marţi seară, la Antena 3.

Ministrul a fost întrebat ce face un administrator special încât să aibă un salariu de 30.000 de lei pe lună. „Trebuie să fie cu cineva prieten pe era veche, pe era nouă vă spun ce spune legea, pentru societăţile care sunt în insolvenţă este obligatoriu şi trebuie să reprezinte interesul acţionarului, un administrator judiciar pe care îl stabileşte instanţa şi este un administrator special care este reprezentantul statului român acolo. Mai există o chestie opţională pentru companiile care sunt în curs de privatizare, practic gestionează lucrurile înspre a privatiza această companie” , a spus Miruță.

Cei 21 de șefi de companii de stat concediați au fost notificați oficial.

„Azi au fost notificați, probabil că mâine veți auzi că Miruța mai face nu știu ce, pentru că o să-și primească acasă notificarea că nu mai au 300 de milioane pe lună”, a spus Miruță.