Fost secretar de stat Adrian Pintea, trimis în judecată după transferul unui apropiat pe un post public

Fostul secretar de stat în Ministerul Agriculturii Adrian Pintea și directorul Autorității Naționale Fitosanitare, Romeo Șoldea, au fost trimiși în judecată de DNA într-un dosar de abuz în serviciu, în care prejudiciul depășește 148.000 de lei.

Fostul secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Adrian Pintea și directorul general al Autorității Naționale Fitosanitare (ANF), Romeo Șoldea, au fost trimiși în judecată de procurorii DNA într-un dosar privind modul în care o persoană ar fi fost transferată într-o instituție aflată în subordinea ministerului.

În același timp, procurorii anticorupție au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri deținute de cei doi. DNA a pus sechestru pe un imobil aparținând lui Adrian Pintea și pe un bun mobil deținut de Romeo Șoldea, până la concurența sumei de 148.542 de lei, la care se adaugă cheltuielile judiciare, se arată în comunicatul DNA.

Transferul controversat

Totul a pornit după ce, în perioada în care ocupa funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea ar fi intervenit pe lângă directorul general al Autorității Naționale Fitosanitare pentru ca un cunoscut al său să fie transferat într-un post din cadrul instituției.

Persoana respectivă lucra la Camera Deputaților, în cadrul Departamentului Secretariatului Tehnic - Registratură și Arhivă, iar ulterior ar fi fost transferată la ANF, pe funcția publică de consilier superior în cadrul Biroului Relații Publice Internaționale, cu atribuții de secretariat.

După această mutare, angajatul ar fi fost transferat definitiv, pe aceeași funcție, la Oficiul Județean Fitosanitar Botoșani, localitatea de domiciliu a acestuia.

DNA susține că Adrian Pintea i-ar fi cerut lui Romeo Șoldea să aprobe transferul într-un interval foarte scurt, deși ambii știau că procedura ar fi încălcat prevederi din Codul administrativ.

Potrivit procurorilor, autoritatea publică trebuia să publice un anunț cu cel puțin 30 de zile înainte de verificarea competențelor profesionale necesare ocupării funcției publice. În acest caz, transferul ar fi fost realizat la doar șapte zile de la depunerea cererii.

„Într-o primă etapă, Adrian Pintea i-ar fi solicitat lui Romeo Șoldea să aprobe, într-un termen foarte scurt, transferul persoanei respective de la Camera Deputaților la ANF - Biroul Relații Publice Internaționale, deși ar fi cunoscut că emiterea deciziei de transfer urma să se realizeze cu încălcarea unor dispoziții din Codul administrativ. Potrivit acestor dispoziții, autoritatea publică avea obligația de a publica un anunț cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru verificarea îndeplinirii competențelor profesionale necesare ocupării funcției publice, însă transferul ar fi fost realizat în numai șapte zile de la formularea cererii”, potrivit documentului citat.

Anchetatorii mai spun că, pentru această mutare, ar fi fost schimbată fișa postului, astfel încât noul angajat să primească atribuții pe care nu le putea exercita legal, deoarece nu avea studii de specialitate în domeniul fitosanitar și nici pregătire profesională în domenii precum agricultura, horticultura, biologia sau chimia.

„În acest scop, ar fi fost operate modificări ale fișei postului, noului angajat fiindu-i atribuite competențe pe care nu le putea exercita nici în fapt, nici în drept, întrucât nu deținea studii superioare de specialitate în domeniul fitosanitar și nici nu absolvise cursuri de perfecționare sau pregătire profesională în domeniul agricol, horticol, biologic ori chimic”, arată procurorii.

Prejudiciu de peste 148.000 de lei

DNA susține că prin aceste demersuri ar fi fost afectate interesele Autorității Naționale Fitosanitare, prin ocuparea unui post în condiții considerate nelegale și prin imposibilitatea persoanei respective de a îndeplini atribuțiile prevăzute în fișa postului.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul produs bugetului Ministerului Agriculturii se ridică la 148.542 de lei. Suma reprezintă salariile brute primite de persoana transferată în perioada 9 decembrie 2024 - 8 octombrie 2025, timp în care aceasta ar fi fost încadrată ca funcționar public cu atribuții de control.

Autoritatea Națională Fitosanitară s-a constituit parte civilă în dosar cu această sumă și a solicitat actualizarea prejudiciului cu rata inflației, precum și plata dobânzii legale penalizatoare până la recuperarea integrală a banilor.