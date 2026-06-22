search
Luni, 22 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Suplimentele pe care mulți români le iau zilnic pot afecta ficatul. Avertismentul medicilor

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Administrarea zilnică a suplimentelor alimentare este considerată de mulți oameni o alegere sănătoasă, însă specialiștii avertizează că unele dintre cele mai populare produse de pe piață pot afecta ficatul, unul dintre cele mai importante organe ale corpului.

Suplimentele pe care mulți români le iau zilnic pot afecta ficatul. FOTO: Shutterstock
Suplimentele pe care mulți români le iau zilnic pot afecta ficatul. FOTO: Shutterstock

Potrivit experților citați de publicația Eating Well, suplimentele alimentare și produsele pe bază de plante sunt responsabile pentru peste 16% dintre cazurile de leziuni hepatice provocate de medicamente în Statele Unite, iar numărul acestora este în creștere.

„Multe medicamente și suplimente pot interfera cu modul în care ficatul procesează substanțele, provocând modificări ale metabolismului și, în unele cazuri, consecințe grave asupra sănătății”, avertizează medicul Resham Ramkissoon.

Deși consumul unei cești de ceai verde este considerat sigur, situația se schimbă atunci când acesta este administrat sub formă concentrată, în capsule.

Specialiștii spun că extractul de ceai verde a fost asociat cu mai multe cazuri de afectare hepatică decât aproape orice alt supliment pe bază de plante. Problema este legată de concentrațiile mari de EGCG, principalul compus activ din ceaiul verde.

„Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat pragul de 800 mg de EGCG pe zi ca nivel la care creșterea enzimelor hepatice devine o preocupare măsurabilă”, explică nutriționistul Sammy Peterson.

Un alt supliment care poate crea probleme este vitamina A administrată în doze mari. Spre deosebire de vitaminele hidrosolubile, excesul de vitamina A se acumulează în organism.

„Vitamina A este liposolubilă, ceea ce înseamnă că organismul stochează surplusul. În timp, excesul poate provoca toxicitate, inflamație și chiar fibroză hepatică”, avertizează Peterson.

Medicii recomandă prudență, mai ales că multe persoane își asigură deja necesarul zilnic din alimentație, prin consumul de ouă, lactate și legume portocalii sau galbene.

Și suplimentele pe bază de turmeric, în special cele combinate cu extract de piper negru, au fost asociate cu un număr tot mai mare de cazuri de afectare hepatică.

„Turmericul combinat cu piper negru este una dintre cele mai bine documentate probleme legate de suplimente și ficat din prezent”, spune nutriționistul Jill McNutt.

De asemenea, ashwagandha, promovată pentru reducerea stresului și îmbunătățirea somnului, a fost asociată în ultimii ani cu mai multe cazuri de leziuni hepatice, inclusiv unul care a necesitat transplant de ficat.

Experții spun că suplimentele nu sunt neapărat periculoase, însă ar trebui utilizate doar atunci când există o nevoie reală și, de preferat, la recomandarea unui medic.

„Testați, nu ghiciți. Înainte de a începe orice supliment nou, verificați dacă aveți cu adevărat nevoie de el”, recomandă Sammy Peterson.

Medicii mai sfătuiesc consumatorii să aleagă produse verificate de organisme independente și să acorde prioritate alimentației echilibrate, care poate furniza majoritatea nutrienților necesari fără riscurile asociate dozelor concentrate din suplimente.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
digi24.ro
image
Reacția premierului desemnat Adrian Veștea după ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul
stirileprotv.ro
image
SURSE – Veștea nu l-a convins pe Simion. Președintele AUR și-a anunțat deja apropiații, printr-un mesaj, că nu vor vota Guvernul Veștea. Gândul publică mesajul
gandul.ro
image
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
mediafax.ro
image
Fotbalistul care a debutat la 17 ani la FCSB face mărturii șocante: ”Din cauza drogurilor și a cluburilor de noapte mi-am pierdut cariera”
fanatik.ro
image
Cum a devenit o simplă roșie vedeta unui festival gastronomic. „Tomata românească are un gust pe care nu l-am găsit nicăieri în Europa”
libertatea.ro
image
Prima reacție a Rusiei după demisia lui Keir Starmer
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
Comentatorul BBC a spus-o în direct, în timpul meciului Argentina - Austria: ”Messi a ratat intenționat”
digisport.ro
image
Există cu adevărat un loc „cel mai sigur” în avion? Un pilot cu experiență demontează unul dintre cele mai răspândite mituri din aviație
click.ro
image
Cazul ciudat al puilor de girafă înalți de 2 metri care au dispărut fără urmă dintr-un zoo. Au fost găsiți după aproape un an
antena3.ro
image
Cu ce au greşit corporatiştii care se înghesuie în metrou în fiecare zi ca să ajungă la timp la birou, cu ce au greşit antreprenorii şi companiile că au o afacere din care plătesc taxe şi impozite, ca să fie loviţi în faţă de o asemenea sfidare a celor care au pe mână puterea politică şi au dus România într-un asemenea haos politic şi social?
zf.ro
image
32 de şoferi prinşi de e-SIGUR au minţit că soţia era la volan. Acum, riscă închisoarea
observatornews.ro
image
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
cancan.ro
image
Germanii vor ieși la pensie la 70 ani. România spre același scenariu, deși politicenii nu recunosc. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
prosport.ro
image
Meseria pentru care firmele din România nu găsesc oameni. Un debutant poate câștiga până la 7.000 de lei pe lună
playtech.ro
image
Edi Iordănescu a răspuns la oferta grecilor de la Levadiakos. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un român a aflat cât costă să ia un taxi Bolt până în Grecia. Ajunge la destinație în 10 ore
ziare.com
image
Nemaivăzut în istoria de 96 de ani a Cupei Mondiale: Lionel Messi a făcut-o!
digisport.ro
image
De ce capătă cearșafurile miros de vechi în dulap. Greșeala pe care mulți o fac fără să știe
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situaţie, DECIZIA care aruncă în aer scena politică
romaniatv.net
image
Codul Rutier se modifică. Proiectul de lege prevede reguli pentru șoferii începători
mediaflux.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Micii românești, printre delicatesele pregătite de chefi cu stele Michelin la festivalul Meat & Fire din Barcelona
actualitate.net
image
Cine este Mihaela, femeia care şi-a omorât fiica în Italia. „Copila de 13 ani era încă în viaţă”
click.ro
image
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile la localul lui din Neptun: „Sunt mai mulți angajați decât turiști”
click.ro
image
Ce fac Gabriela și Dani Oțil cu vila din Corbeanca după ce s-au mutat la apartament: „Îmi place viața aici! O să o vindem”
click.ro
Regele Ludovic I al Bavariei și Regina Therese a Bavariei, profimedia 1037470965 jpg
Regele obsedat de amante și curiozitatea sa bizară pentru femeile care-i treceau prin pat. Și-a pierdut tronul pentru o curtezană de lux
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețuri pe litoralul românesc. O turistă a arătat ce a primit de 100 de lei, în Eforie Nord, la „împinge tava”
image
Cine este Mihaela, femeia care şi-a omorât fiica în Italia. „Copila de 13 ani era încă în viaţă”

OK! Magazine

image
Regele european contemporan cu noi care a avut 5.000 de amante! Cel mai mult era atras de blondele voluptuoase

Click! Pentru femei

image
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!

Click! Sănătate

image
Cum ar putea fi boala Alzheimer descoperită cu 8 ani înainte de pierderile de memorie