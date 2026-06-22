Suplimentele pe care mulți români le iau zilnic pot afecta ficatul. Avertismentul medicilor

Administrarea zilnică a suplimentelor alimentare este considerată de mulți oameni o alegere sănătoasă, însă specialiștii avertizează că unele dintre cele mai populare produse de pe piață pot afecta ficatul, unul dintre cele mai importante organe ale corpului.

Potrivit experților citați de publicația Eating Well, suplimentele alimentare și produsele pe bază de plante sunt responsabile pentru peste 16% dintre cazurile de leziuni hepatice provocate de medicamente în Statele Unite, iar numărul acestora este în creștere.

„Multe medicamente și suplimente pot interfera cu modul în care ficatul procesează substanțele, provocând modificări ale metabolismului și, în unele cazuri, consecințe grave asupra sănătății”, avertizează medicul Resham Ramkissoon.

Deși consumul unei cești de ceai verde este considerat sigur, situația se schimbă atunci când acesta este administrat sub formă concentrată, în capsule.

Specialiștii spun că extractul de ceai verde a fost asociat cu mai multe cazuri de afectare hepatică decât aproape orice alt supliment pe bază de plante. Problema este legată de concentrațiile mari de EGCG, principalul compus activ din ceaiul verde.

„Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat pragul de 800 mg de EGCG pe zi ca nivel la care creșterea enzimelor hepatice devine o preocupare măsurabilă”, explică nutriționistul Sammy Peterson.

Un alt supliment care poate crea probleme este vitamina A administrată în doze mari. Spre deosebire de vitaminele hidrosolubile, excesul de vitamina A se acumulează în organism.

„Vitamina A este liposolubilă, ceea ce înseamnă că organismul stochează surplusul. În timp, excesul poate provoca toxicitate, inflamație și chiar fibroză hepatică”, avertizează Peterson.

Medicii recomandă prudență, mai ales că multe persoane își asigură deja necesarul zilnic din alimentație, prin consumul de ouă, lactate și legume portocalii sau galbene.

Și suplimentele pe bază de turmeric, în special cele combinate cu extract de piper negru, au fost asociate cu un număr tot mai mare de cazuri de afectare hepatică.

„Turmericul combinat cu piper negru este una dintre cele mai bine documentate probleme legate de suplimente și ficat din prezent”, spune nutriționistul Jill McNutt.

De asemenea, ashwagandha, promovată pentru reducerea stresului și îmbunătățirea somnului, a fost asociată în ultimii ani cu mai multe cazuri de leziuni hepatice, inclusiv unul care a necesitat transplant de ficat.

Experții spun că suplimentele nu sunt neapărat periculoase, însă ar trebui utilizate doar atunci când există o nevoie reală și, de preferat, la recomandarea unui medic.

„Testați, nu ghiciți. Înainte de a începe orice supliment nou, verificați dacă aveți cu adevărat nevoie de el”, recomandă Sammy Peterson.

Medicii mai sfătuiesc consumatorii să aleagă produse verificate de organisme independente și să acorde prioritate alimentației echilibrate, care poate furniza majoritatea nutrienților necesari fără riscurile asociate dozelor concentrate din suplimente.