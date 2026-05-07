SUA își trimit reprezentant la Summitul B9 de la București. Thomas G. DiNanno participă în numele lui Donald Trump

Donald Trump l-a desemnat pe Thomas G. DiNanno drept reprezentant al administrației americane la Summitul București 9 care va avea loc pe 13 mai la Palatul Cotroceni.

Thomas G. DiNanno ocupă funcția de subsecretar de stat pentru controlul armelor și securitate internațională în cadrul Departamentului de Stat al SUA și va participa la reuniune în numele liderului american.

Summitul va fi coprezidat de Nicușor Dan și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, tema ediției din acest an fiind „Delivering More for Transatlantic Security”, potrivit Administrației Prezidențiale.

Cu toate că Donald Trump a fost invitat la summit, liderul american a transmis printr-o scrisoare diplomatică faptul că nu va participa la reuniunea din Capitală, desemnându-l în schimb pe Thomas G. DiNanno să reprezinte SUA, potrivit Digi24.

La reuniunea de la București au fost invitați și secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și reprezentanți ai statelor nordice – Finlanda, Danemarca, Islanda, Suedia și Norvegia.

Mizele reuniunii și rolul strategic al României

Summitul va reuni reprezentanții celor nouă state din estul Alianței (Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia). Printre punctele cheie de pe agendă se numără:

- Reconstrucția Ucrainei: România a propus utilizarea bazelor de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii ca noduri logistice pentru eforturile de reconstrucție și garanțiile de securitate post-conflict.

- Cooperarea cu SUA: Relația strategică a fost reafirmată recent prin participarea președintelui Nicușor Dan, în calitate de observator, la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump.

Angajamentul umanitar al României

În cadrul discuțiilor internaționale recente, președintele Nicușor Dan a subliniat disponibilitatea țării de a sprijini victimele conflictelor, inclusiv în zona Gaza. Nicușor Dan a menționat posibilitatea creșterii numărului de zboruri pentru evacuarea medicală a copiilor: „Puteţi conta pe noi”, a transmis acesta la finalul intervenției sale.

Contextul Formatului B9

Lansată în 2015 la inițiativa României și Poloniei, platforma B9 servește drept cadru de coordonare politică pentru statele de pe flancul estic înainte de marile summituri NATO. Ediția din acest an este privită ca un moment decisiv pentru articularea unei poziții comune privind apărarea antiaeriană și mobilitatea militară în regiune.