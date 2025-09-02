Studenții se alătură protestului profesorilor din 8 septembrie, nemulțumiți de măsurile de austeritate

Alianţa Naţională a Organizațiilor Studenţeşti din România (ANOSR) se alătură protestului din 8 septembrie organizat de federațiile sindicatelor din învățământul preuniversitar, „împărtășind același sentiment de nemulțumire față de măsurile de austeritate” impuse de Guvern.

ANOSR reclamă că, în pofida demersurilor repetate ale studenţilor, profesorilor şi elevilor, inclusiv prin proteste în stradă, prin care semnalau „absurditatea măsurilor de austeritate adoptate”, fără „consultări” şi fără „justificări”, care „pun în pericol calitatea şi echitatea din învăţământ”, factorii de decizie „continuă să ignore solicitările”, dând dovadă de „lipsă de interes” faţă de nevoile şi realităţile cu care se confruntă sistemul de învăţământ, dar şi faţă de „efectele negative” pe care le vor provoca aceste măsuri, scrie News.

Studenții cer, printre altele, revenirea la alocarea fondului de burse şi acordarea acestora pe durata întregului an calendaristic, creșterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară celei din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut, reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat, diversificarea formelor de sprijin pentru studenți, din venituri atrase de universități şi creşterea contribuţiei din fonduri proprii a universităţilor la fondul de burse, şi abrogarea prevederilor care limitează dreptul studenților de a beneficia de facilitățile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.

ANOSR consideră „absolut necesar” un răspuns „ferm” din partea decidenților responsabili, prin care să arate că tratează educația ca pe o investiție în viitorul ţării, nu ca pe o „povară” a statului.

„ANOSR îşi arată solidaritatea faţă de studenţi, profesori şi elevi, având angajamentul ferm pentru apărarea principiului echităţii şi asigurării unui sistem educational care să răspundă nevoilor reale ale tuturor beneficiarilor direcţi ai educaţiei în România. Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială”, încheie ANOSR.