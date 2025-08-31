SRI solicită expulzarea de urgență a unui cetățean arab din România: pericol iminent pentru securitatea națională

Serviciul secret de Informații de la București a sesizat Inspectoratul General pentru Imigrări referitor la activitățile suspecte ale unui cetățean străin cu origini arabe, aflat pe teritoriul României, solicitând expulzarea acestuia din țară, potrivit Mediafax.

Străinul a fost monitorizat o vreme, iar ofițerii SRI au considerat suspecte activitățile acestuia, au mărturisit, pentru Mediafax, surse din serviciile secrete.

„Cetățeanul străin Z.M.F.I. reprezintă o ameninţare reală, actuală şi suficient de gravă la adresa valorilor societăţii româneşti, respectiv dreptul la viaţă şi integritatea corporală a persoanelor, întrucât acţiunile lui sunt de natură să pună în pericol grav şi iminent securitatea naţională”, precizează raportul pe care SRI l-a înaintat către Inspectoratul General pentru Imigrări.

Raportul a fost trimis și procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

SRI a cerut ca cetățeanul arab să fie declarat indezirabil pe teritoriul României și să fie expulzat cât mai curând.

Avocatul străinului contestă măsura și spune că „așa-zisa intenție trebuie dovedită” și că Inspectoratul General pentru Imigrări nu ar avea suficiente probe care să conducă la expulzarea clientului său, spun sursele Mediafax.

Amintim că, în 2021, Curtea de Apel Bucureşti a dispus declararea ca persoane indezirabile pentru România a doi cetățeni apatrizi, pentru o perioadă de 10 ani, la sesizarea Serviciului Român de Informaţii (SRI).

În 2015, doi studenţi tunisieni, adepţi ai Statului Islamic, care încercau să racoleze adepţi din România, au fost ţinuţi sub pază militară înainte de a fi expulzaţi din România. Decizia a fost luată de magistraţii Curţii de Apel la cererea SRI ca „urmare a măsurilor specifice întreprinse de către SRI”.