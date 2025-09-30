Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog, obligați să plătească 80.000 euro despăgubiri într-un caz de malpraxis

Spitalul Filantropia din București și medicul ginecolog Mădălina Gheorghe au fost obligați de instanță să plătească 80.000 de euro daune morale unei paciente, după un caz de malpraxis petrecut în anul 2019. Potrivit deciziei instanței, manevra medicală greșit efectuată de medic a pus în pericol viața femeii, care a fost la un pas de tragedie.

„Discutăm despre un medic ginecolog care a desfășurat o manevră medicală în mod greșit și care aproape a costat-o viața pe pacientă. Deși s-a plâns că se simte foarte rău, aceasta a fost trimisă acasă, iar în scurt timp a ajuns în stare gravă la un alt spital. Operată vreme de mai multe ore, alți medici i-au salvat viața”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Incidentul a avut loc la 21 februarie 2019, când medicul i-a efectuat pacientei o întrerupere de sarcină la Spitalul Filantropia. În timpul procedurii s-a produs o perforație a tranșei uterine, însă aceasta nu a fost diagnosticată și monitorizată corespunzător.

Deși femeia a acuzat o stare rea de sănătate, ea a fost externată. În aceeași zi, a fost transportată de urgență la Spitalul Universitar Elias, unde medicii au efectuat o operație complexă pentru a-i salva viața.

Proces penal încheiat prin prescriere

Procurorii au trimis-o pe dr. Mădălina Gheorghe în judecată pentru vătămare corporală din culpă. Procesul penal a încetat însă, nu pentru că fapta nu ar fi existat, ci pentru că aceasta s-a prescris.

„Procesul penal a încetat împotriva doctoriței nu pentru că nu ar fi fost vinovată, ci pentru că fapta s-a prescris, ca multe alte mii de dosare”, a mai subliniat avocatul Cuculis.

Instanța a decis, totuși, ca Spitalul Filantropia și medicul să răspundă civil și să plătească victimei despăgubiri morale în valoare de 80.000 de euro.