Maternitatea din Sibiu, amendată după moartea unei femei de 33 de ani în urma unui avort

0
0
Publicat:

Maternitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a fost amendată după ce, luna trecută, o femeie de 33 de ani a murit în urma complicaţiilor suferite în urma unui avort în unitatea sanitară.

FOTO: Shutterstocl
FOTO: Shutterstocl

Ca urmare a verificărilor efectuate de către Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Sibiu, în cazul tinerei în vârstă de 33 de ani, inspectorii sanitari au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale, sub formă de amendă, în valoare totală de 6.000 de lei.

Au fost sancţionate 3 persoane care işi desfăşoară activitatea pe secţiile ATI I şi ATI II”, informează, joi, DSP Sibiu.

Persoana responsabilă cu transfuziile în secţia ATI Ia fost amendată cu 2.000 de lei pentru nerespectarea procedurii/protocolului privind monitorizarea constantă a pacientului pre/post transfuzional.

O altă amendă, tot de 2.000 de lei, a fost dată persoanei responsabile, pentru nerespectarea procedurii/protocolului privind monitorizarea constantă a pacientului pre/post transfuzional în secţia ATI II, în timp ce a treia sancţiune în valoare de 2.000 lei, a fost aplicată persoanei responsabile cu utilizarea materialului steril, după ce inspectorii au constatat „deficienţe privitoare la utilizarea materialului steril”.

O femeie în vârstă de 33 de ani, care s-a internat la Maternităţea SCJU Sibiu cu o sarcină de 23 de săptămâni, prezentând membrane rupte prematur şi avort în curs, a murit, la scurt timp după ce a suferit avortul.

„Evoluţia obstetricală a impus finalizarea avortului, care s-a desfăşurat în parametri medicali optimi, sub supraveghere şi tratament de specialitate. Ulterior, în perioada post-avort, pacienta a dezvoltat complicaţii septice severe. În ciuda tuturor eforturilor şi a tratamentelor de terapie intensivă aplicate conform protocoalelor medicale, complicaţiile au condus rapid la insuficienţă multiplă de organe şi la decesul pacientei.

Cazurile de acest tip reprezintă complicaţii rare şi imprevizibile, recunoscute în literatura medicală de specialitate. Subliniem că pacienta a fost permanent sub supraveghere medicală şi a beneficiat de toate îngrijirile şi tratamentele necesare, echipa medicală depunând toate eforturile pentru salvarea ei”, au transmis reprezentanţii spitalului.

Sibiu


