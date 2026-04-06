Video Cei doi ucraineni, agenți ai Moscovei, care au plasat colete incendiare la sediul Nova Post din Capitală, au fost trimiși în judecată de DIICOT

Doi cetățeni ucraineni, în vârstă de 23 și 24 de ani, au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT, după ce au încercat să incendieze sediul companiei de curierat internațional Nova Post din centrul Capitalei, într-o operațiune coordonată de serviciile secrete ruse.

Prin rechizitoriul din data de 2 aprilie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi inculpați, cetățeni ucraineni, cu vârstele de 23 și 24 de ani, pentru comiterea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune, respectiv complicitate la tentativă la acte de diversiune.

„Din probatoriul administrat a reieșit că la data 14.10.2025, inculpații au pătruns pe teritoriul României, cu scopul de a plasa două colete care conțineau dispozitive incendiare confecționate artizanal și pe care, în ziua următoare, le-au depus la sediul unei societăți de curierat internațional”, a transmis DIICOT.

Cercetările au arătat că a existat un risc real de distrugere, prin incendiere, a locației respective, „ce ar fi condus la punerea în pericol a securității naționale, în contextul în care sediul respectiv se află la parterul unei bloc de locuințe cu 7 etaje, situat într-o zonă centrală și aglomerată a municipiului București”.

În cazul în care incendiul ar fi izbucnit, acesta s-ar fi putut extinde rapid la clădirile din apropiere, punând în pericol viața unui număr mare de persoane și distrugând bunuri și imobile din zonă. Totodată, finalizarea faptei ar fi generat un puternic sentiment de nesiguranță în rândul populației, neliniște și neîncredere în capacitatea autorităților de a proteja cetățenii.

Cu sprijinul specialiștilor pirotehniști din cadrul Serviciului Român de Informații, dispozitivele au fost dezamorsate.

„Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București”, a transmis SRI, pe 21 octombrie 2025.

Prin ordonanța procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală a fost dispusă efectuarea unei constatări cu privire la substanțele și materialele identificate în cele două colete.

Specialiștii din cadrul Serviciul Român de Informații au stabilit că „cele două colete au conținut elemente specifice unor dispozitive explozive sau incendiare improvizate, realizate artizanal, dar extrem de elaborat și atent executat în ansamblu, cu scopul posibil de a incendia și detona coletul de la distanță”.

În urma testării funcționalității dispozitivului incendiar improvizat, în cadrul experimentului judiciar, s-a confirmat funcționalitatea acestuia, arătând că acesta ar fi putut produce un incendiu semnificativ, cu pagube materiale însemnate, arată DIICOT.

Prin același rechizitoriu s-a cerut instanței menținerea măsurii arestului preventiv față de inculpați. Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Curții de Apel București.