Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, cere implicarea Statelor Unite în cazul soțului său, susținând că România este un partener strategic al Washingtonului. „Ar trebui să existe o intervenție în acest caz”, a afirmat aceasta într-un interviu în limba engleză acordat influencerului Mario Nawfal.

Cristela Georgescu, interviu exploziv în engleză pentru un influencer controversat Foto: captură video X

Declarațiile controversate au fost făcute într-un interviu de peste 40 de minute, acordat în limba engleză influencerului american Mario Nawfal, cunoscut pentru promovarea unor mesaje despre presupusa persecuție a fostului candidat.

„Suntem parteneri strategici ai SUA și ar trebui să existe o intervenție în acest caz”, a afirmat Cristela Georgescu, referindu-se la situația juridică a soțului său.

Interviul a fost publicat pe platforma X.

Cristela Georgescu a spus că România traversează o perioadă în care libertățile cetățenilor ar fi grav afectate.

„Acum este mai rău decât în comunism. Când Călin mergea prin țară, filmările sale erau imediat date jos, oamenii nu puteau intra în live pe rețelele sociale”, a susținut Cristela Georgescu, folosind expresia „So much bruiaj”.

De asemenea, Cristela Georgescu a mai afirmat că familia sa a fost amenințată, iar Călin Georgescu a fost avertizat că va fi „lichidat fizic”.

Cum a explicat Cristela Georgescu popularitatea soțului său pe TikTok

În timpul discuției, Cristela Georgescu a susținut că ea l-a convins pe Călin Georgescu să își facă un cont de TikTok, întrucât familia nu avea bani pentru a plăti apariții la televiziuni.

„Georgescu nici măcar nu avea un cont de TikTok și l-am convins eu. Nu boții l-au făcut viral, ci mesajele pe care le spunea el au devenit virale”, a susținut soția fostului candidat.

Ea a negat că ar fi existat campanii concentrate pe TikTok pentru promovarea lui Călin Georgescu și a afirmat că autoritățile ar fi audiat persoane cu posibilități materiale reduse pentru a afla dacă fuseseră plătite să îl susțină.

Cristela Georgescu a contestat și acuzațiile din dosarul privind presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale, argumentând că nu ar avea sens ca un om care a câștigat alegerile să recurgă la asemenea acțiuni.

Mario Nawfal îl descrie pe Călin Georgescu drept un om modest

În timpul interviului, Mario Nawfal a povestit despre întâlnirea sa cu fostul candidat, pe care l-a prezentat drept un om modest, fără un stil de viață extravagant.

„Fără palat elegant, fără securitate, doar o casă de familie modestă”, a susținut Nawfal.

Nawfal a mai povestit că, în timpul unei alte discuții, realizate de la distanță, Călin Georgescu i-ar fi spus că autoritățile vor continua să îl urmărească până când va ajunge la închisoare.

Călin Georgescu, comparat cu Trump de George Simion, într-un interviu pentru Mario Nawfal: „După el, eu voi fi următorul”

Influencerul a comparat situația fostului candidat cu cea a lui Donald Trump și a fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, susținând că ar exista un tipar comun prin care persoane incomode pentru sistem ar fi vizate de autorități.

Mario Nawfal susține că România l-a ales președinte pe Călin Georgescu

După interviul cu Cristela Georgescu, Mario Nawfal a publicat pe platforma X un mesaj în care a prezentat cazul lui Călin Georgescu.

„Bărbatul pe care România l-a ales președinte a fost arestat, iar acum soția sa, mamă a doi copii, luptă pentru eliberarea soțului ei”, a scris influencerul.

În aceeași postare, Nawfal a susținut că Georgescu a câștigat alegerile prezidențiale cu o majoritate largă, fără campanii de marketing și fără sprijinul sistemului, ci exclusiv datorită votului popular.

„Sistemul a intrat în stare de criză, încercând să-și dea seama ce să facă în continuare. Soluția lor? Au anulat întregul proces electoral, i-au interzis să mai candideze, au construit ceea ce par a fi acuzații false împotriva lui și l-au închis. Toate acestea se întâmplă în ROMÂNIA, un stat membru al UE care se consideră o democrație”, a scris el, pe X.

Cine este Mario Nawfal

Mario Nawfal este un antreprenor de origine libaneză, stabilit în Australia, devenit cunoscut internațional prin activitatea sa în afaceri și prin interviurile politice publicate pe platforma X.

A intrat în lumea afacerilor prin comercializarea aparatelor electrocasnice, apoi s-a orientat către criptomonede și tehnologia blockchain. Ulterior, și-a dezvoltat o platformă de interviuri și dezbateri online, cunoscută sub numele de The Roundtable, potrivit Cotidianul.

Nawfal a intervievat numeroase personalități politice, inclusiv persoane apropiate de Donald Trump, dar și lideri controversați sau oficiali care susțin poziții favorabile Kremlinului.

Printre invitații săi s-au numărat președintele belarus Alexandr Lukașenko, ministrul rus de externe Serghei Lavrov, președintele sârb Aleksandar Vučić, filosoful rus Aleksandr Dughin și premierul slovac Robert Fico.

În România, a devenit cunoscut după ce a publicat interviuri și mesaje despre Călin Georgescu și Andrew Tate. Postările sale despre situația politică românească au fost redistribuite în repetate rânduri de Elon Musk, contribuind la amplificarea lor în afara țării.