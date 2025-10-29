Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public

Câteva mii de angajați din sănătate, educație, administrație și transporturi au protestat miercuri în stradă, mobilizați de cele mai mari confederații sindicale. Declarațiile de avere și interese ale liderilor Cartel ALFA, CNSLR-Frăția, CSDR și Meridian conturează profilul financiar al celor care conduc mișcările de protest.

Bogdan Iuliu Hossu – Președinte Cartel ALFA

Bogdan Iuliu Hossu, președintele Confederației Naționale Sindicale Cartel ALFA, a depus în iunie 2024 declarațiile de avere și de interese pe platforma Agentiei Nationale de Integritate (ANI), care oferă o imagine asupra veniturilor, bunurilor și pozițiilor sale în structurile sindicale din România și din afara țării.

Declarația de avere a lui Bogdan Hossu:

Pentru anul fiscal 2023, Hossu a declarat venituri totale de aproximativ 235.000 lei, echivalentul a circa 19.600 lei lunar. Cea mai mare parte provine din salariul de la Cartel ALFA (97.149 lei) și pensie (92.790 lei), la care se adaugă indemnizații din activitatea în societăți și fundații sindicale: SINDROMANIA SRL (35.558 lei) și Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor (1.000 lei). A menționat și un venit de 10.000 lei din arendă, pentru un teren agricol.

În ceea ce privește proprietățile, Hossu deține un teren agricol de 10 hectare în comuna Milaș, județul Bistrița-Năsăud, dobândit prin reconstituirea dreptului de proprietate, precum și două apartamente în București: unul de 86 m² (achiziționat în 2001) și unul de 51 m² (dobândit în 1982, pe numele soției). Are un cont curent la UniCredit Bank, deschis în 2012, cu un sold de 97.149 lei, și nu declară datorii, credite sau bunuri de valoare ridicată.

Conform declarației de interese, Hossu figurează în evidența mai multor organizații sindicale, fundații și companii care activează în zona mișcării sindicale. El activează ca:

Președinte al Cartel ALFA,

Președinte al Fundației Naționale CORESI,

Membru în Consiliile de Administrație ale SINDROMANIA SRL, ALFA IDEAL CONSULTING SRL și ALFA HOTELS SRL,

Membru în Comitetul Director al Fundației Sistem ALFA și al Asociației Naționale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România.

Declarația de interese a lui Bogdam Hossu:

La nivel internațional, Hossu reprezintă România ca membru în Comitetul Executiv al Confederației Europene a Sindicatelor și în Consiliul General al Confederației Internaționale a Sindicatelor.

El deține și un pachet de 1.580 de acțiuni la Oltchim SA, cu o valoare totală declarată de 308 lei, fără alte participații comerciale sau plasamente financiare. Nu are apartenență politică, nu figurează cu contracte finanțate din fonduri publice și nu a declarat beneficii suplimentare din activitățile internaționale.

Leonard Sorin Bărăscu, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor „CNSLR-Frăția

Leonard Sorin Bărăscu, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor „CNSLR-Frăția”, a depus în 2024 declarația de avere pentru anul fiscal 2023.

Leonard Bărăscu a declarat venituri totale de aproximativ 312.000 lei în anul fiscal 2023, provenite în principal din activitatea sindicală. Cele mai mari sume provin din funcția de președinte al CNSLR-Frăția și din calitatea de membru în Consiliul Economic și Social (CES), unde a primit 132.000 lei.

Deține o locuință în București și terenuri intravilane și agricole în județele Ilfov și Giurgiu, dobândite prin cumpărare și moștenire. În categoria bunurilor mobile, figurează un autoturism Volkswagen Passat (an fabricație 2015).

Are economii în conturi bancare în valoare totală de circa 150.000 lei și nu declară datorii, împrumuturi sau plasamente financiare.

Potrivit declarației de interese, Bărăscu este președinte al CNSLR-Frăția, membru în Consiliul Economic și Social, președinte al Federației SANITAS România și membru în Comitetul Director al Asociației Naționale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România. Nu are activități comerciale, apartenență politică sau contracte finanțate din fonduri publice.

Iacob Baciu, președinte al Confederației Sindicatelor Democratice din România (CSDR)

Iacob Baciu, președinte al Confederației Sindicatelor Democratice din România (CSDR) și fost membru al Consiliului Economic și Social (CES), a depus în 2025 trei seturi de declarații de avere și de interese, la numire, anuală și la încetarea mandatului. Documentele arată situația patrimonială.

Baciu deține mai multe terenuri agricole și intravilane în județul Mureș (localitățile Săulia, Grebenișu de Câmpie și Târgu Mureș), precum și un teren în localitatea Săftica, județul Ilfov. Suprafața cumulată depășește șapte hectare, dobândite prin moștenire și contracte de vânzare-cumpărare. La acestea se adaugă o casă de locuit de 100 mp în Săulia, moștenită, și două apartamente: unul în Târgu Mureș (achiziționat în 1981) și unul în București (cumpărat în 1997, în coproprietate cu soția).

În ceea ce privește activele financiare, Baciu a declarat un cont curent la BRD Groupe Société Générale, deschis în 2024, cu un sold de 131.500 lei. Nu figurează alte conturi, investiții sau datorii.

Pentru anul fiscal anterior completării documentelor, veniturile declarate sunt următoarele:

243.880 lei din salariul de președinte al Confederației Sindicatelor Democratice din România (CSDR);

166.550 lei din pensie;

113.523 lei pentru activitatea de membru plen și vicepreședinte al Consiliului Economic și Social;

34.000 lei din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SIND România SRL;

1.000 lei pentru participarea în Comitetul Director al Asociației Naționale a Caselor de Cultură din România;

8.400 – 17.510 lei din închirierea unui imobil în București, conform contractelor înregistrate la ANAF.

Soția sa, Raveca Baciu, a declarat venituri totale de 96.639 lei, obținute din activitatea de contabil și referent la CSDR SIND Turism SRL.

În cele trei declarații de interese (la numire, anuală și la încetare), Iacob Baciu menționează aceleași funcții:

Președinte al CSDR;

Președinte de onoare al Asociației Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare;

Președinte de onoare al Uniunii Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare ale Statelor și Guvernelor membre ale Francofoniei;

Membru în Consiliul de Administrație al SC SIND România SRL, cu beneficii anuale de 34.000 lei;

Membru în Comitetul Director al Asociației Naționale a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România, cu beneficii de 1.000 lei.

El nu deține acțiuni în societăți comerciale, nu are calități politice și nu a declarat contracte finanțate din fonduri publice sau externe.

Ion Popescu, președintele CSN MERIDIAN

Ion Popescu, președinte al Confederației Sindicale Naționale „Meridian”, a depus declarația de avere pe site-ul Agenției Naționale de Integritate (ANI) la data de 5 iunie 2024, pentru anul fiscal 2023. Documentul arată venituri din activitatea sindicală și din pensie, dar și economii în conturi bancare.

Declarația de avere a lui Ion Popescu:

În categoria bunurilor imobile, Popescu a declarat un teren intravilan de 250 m² și o casă de locuit de 220 m² în București, ambele cumpărate în anul 2003 și deținute integral. Nu figurează alte proprietăți, terenuri agricole sau bunuri moștenite.

În secțiunea active financiare, sunt menționate mai multe conturi și depozite la BRD Groupe Société Générale și BCR, după cum urmează:

cont curent în lei – 44.060 lei;

conturi și depozite în euro – 91.600 euro (deschis în 2020), 10.000 euro (deschis în 2023) și 74.200 euro (la BCR, deschis în 2020). Totalul sumelor declarate depășește echivalentul a peste 1,1 milioane lei.

La capitolul venituri, Popescu a declarat:

24.489 lei din funcția de președinte al Confederației Sindicale Naționale „Meridian”;

2.147 lei din funcția de președinte al Federației Sindicatelor Miniere ale Cuprului din România;

60.576 lei din pensia primită de la Casa de Pensii Sector 1 București.

Declarația nu conține informații privind datorii, bunuri de valoare mare sau venituri din alte surse. Nu sunt menționate autovehicule, obiecte de artă, bijuterii sau investiții financiare suplimentare.

Conform declarației de interese a lui Ion Popescu, președinte al Confederației Sindicale Naționale „Meridian”, completată în data de 5 iunie 2024, în calitate de lider sindical, acesta figurează în mai multe organizații sindicale și asociații, atât la nivel național, cât și sectorial.

Declarația de interese a lui Ion Popescu:

Potrivit declarației de interese, Ion Popescu este membru al Asociației „Cheia Succesului” din București, fără a deține părți sociale sau acțiuni. De asemenea, figurează cu funcții de conducere în mai multe organizații:

Confederația Sindicală Națională Meridian, președinte, venit declarat: 24.489 lei;

Federația Națională Sindicală Justiția, președinte, fără venituri declarate;

Federația Sindicatelor Miniere ale Cuprului din România, președinte, venit declarat: 2.147 lei;

Asociația Națională pentru Justiție AMR-Meridian, președinte executiv, fără venituri declarate;

Asociația „Cheia Succesului”, președinte, fără venituri declarate;

Alianța Națională Confederativă Sindical-Cooperatistă Meridian, președinte, fără venituri declarate.

La capitolul calități în organizații profesionale și sindicale, Ion Popescu este menționat ca președinte în toate structurile afiliate Confederației Meridian:

Confederația Sindicală Națională Meridian;

Federația Națională Sindicală Justiția;

Federația Sindicatelor Miniere ale Cuprului din România;

Asociația Națională pentru Justiție AMR-Meridian;

Alianța Națională Confederativă Sindical-Cooperatistă Meridian.

Nu sunt declarate funcții în partide politice, venituri din alte surse, contracte cu instituții publice sau activități de consultanță finanțate din fonduri bugetare.

Sindicatele au ieșit în stradă în semn de protest față de măsurile de austeritate

Cele patru mari confederații sindicale, Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăția și Confederația Sindicală Națională „Meridian” au organizat miercuri, 29 octombrie 2025, un protest comun în fața Guvernului României.

Potrivit acestora, „măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflați la putere și privilegiații din instituțiile politice nu au simțit nicio tăiere”.

Liderii sindicali cer creșterea salariului minim și a pensiilor, respectarea drepturilor legale și contractuale ale lucrătorilor, taxare echitabilă, investiții în administrația publică, dar și stoparea vânzării companiilor de stat. Alte revendicări vizează finanțarea corectă a sistemului sanitar și educațional, refacerea infrastructurii feroviare și organizarea unui referendum privind noua Lege a apărării.

Confederațiile spun că prin această acțiune „vor să transmită un semnal de unitate și solidaritate”, într-un moment în care nemulțumirile sociale se extind în aproape toate domeniile – sănătate, educație, transporturi, administrație publică și energie.