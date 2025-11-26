search
Daniel David: Interdicția cumulului pensiei cu salariul va fi aplicată cu atenție, astfel încât profesorii să nu fie afectați

Publicat:

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat miercuri că aplicarea interdicției privind cumulul pensie-salariu va fi realizată cu „atenție deosebită” în domeniul Educației, pentru ca profesorii să nu fie afectați.

FOTO: Mediafax
FOTO: Mediafax

Întrebat în cadrul unei discuții cu publicul pe pagina de Facebook a ministerului despre efectele măsurii asupra cadrelor didactice, Daniel David a explicat: „Așa cum a spus și premierul, vom fi atenți ca în zona Educației cumulul pensie-salariu să nu afecteze cadrele didactice, fiindcă noi știm că, în foarte multe situații, profesorii pensionați sunt cei care ne ajută să ne acopărim orele. Ei nu iau din orele altora mai tineri, însă nu avem suficientă resursă umană. Nu avem suficienți oameni care să acopere aceste ore. Așa că nu o văd ca o problemă.”

Ministrul a mai fost întrebat dacă există planuri pentru o nouă majorare a normei didactice.

„Nu se discută așa ceva. Mărirea s-a făcut. În acest moment, așa cum am spus, noi trebuie să ne stabilizăm, să ne dezvoltăm în sistem. Nu se mai pune problema unei măriri de normă didactică”, a răspuns el.

În același context, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că în ședința de marți a liderilor coaliției nu s-a luat nicio decizie referitoare la proiectul privind cumulul pensie-salariu. „Nimeni nu-și dorește să existe excepții la acest cumul”, a adăugat Grindeanu, menționând că a cerut ministrului Muncii, Florin Manole, să elimine toate excepțiile. El a explicat că prevederile referitoare la interdicție vor fi fie asumate de Guvern, fie promovate printr-un proiect de lege trimis Parlamentului.

