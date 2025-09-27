Sindicaliștii din finanțe protestează în fața Ministerului Finanțelor: „Acționăm pentru respectarea drepturilor și demnității corpului profesional”

Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC a anunțat organizarea unui protest sâmbătă, între orele 12.00 și 14.00, în fața Ministerului Finanțelor, pentru a atrage atenția asupra celor 10 revendicări esențiale ale angajaților din domeniul finanțelor publice.

„Prin această manifestare, dorim să atragem atenția asupra celor 10 revendicări esențiale – «10 pentru finanțiști», formulate în interesul angajaților, al funcționării corecte a instituțiilor financiare, fiscale și vamale și al opiniei publice în general”, au transmis sindicaliștii într-un comunicat de presă.

Cele zece revendicări ale protestatarilor

Cele zece revendicări sunt:

Redarea demnității și imaginii publice a finanțiștilor, printr-o comunicare echilibrată a rezultatelor muncii lor. Recunoașterea specificului activității și definirea Domeniului „Finanțe publice” în legea salarizării. Adoptarea Statutului finanțistului – cu drepturi și îndatoriri clare. Finanțare corectă pentru funcționarea instituțiilor, fără costuri suportate de angajați. Normarea realistă a muncii și asigurarea personalului necesar. Digitalizare accelerată și eficientă, eliminând hârtiile și asigurând acces la baze de date. Depolitizarea instituțională și titularizarea profesioniștilor pe posturi de conducere. Consolidarea Școlii de fiscalitate și instruire modernă pentru angajați. Recompensarea performanței și a efortului suplimentar. Un mecanism salarial motivant, adaptat la complexitatea și riscurile muncii finanțiștilor.

La protest vor participa reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale teritoriale din toate structurile Ministerului Finanţelor, inclusiv Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili şi Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

„Acțiunea beneficiază și de sprijinul declarat al altor organizații sindicale din administrația publică, inclusiv al celor de la nivel european, care își manifestă solidaritatea cu demersul nostru. Finanțiștii vor protesta într-o zi de repaus, tocmai pentru a nu afecta programul de lucru, manifestând astfel responsabilitatea față de contribuabili și față de stat”, au precizat sindicaliștii.

Reprezentanții SindFISC au subliniat că prin această inițiativă „acționează nu doar pentru respectarea drepturilor legale și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale membrilor săi, ci și pentru apărarea imaginii și demnității întregului corp profesional al finanțiștilor, fără de care statul român nu ar putea funcționa eficient”.