Video Protest spontan la ArcelorMittal. Angajații sunt nemulţumiți de procesul de disponibilizare, după anunţul de oprire a producţiei

Angajaţii combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara au declanşat un protest spontan, marţi dimineaţă, în faţa secţiei Oţelăriei electrice 2, nemulţumiţi de modul în care se derulează procesul de disponibilizare, după anunţul de oprire a producţiei la această întreprindere.

Două sute de oameni au blocat drumul la ArcelorMittal, potrivit Știri Antena Vest

Protestatarii reclamă faptul că nu cunosc termenii prin care se va desfăşura procesul de închidere şi că nu au cunoştinţă despre ceea ce se va întâmpla în viitor, notează Agerpres, care menționează însă cca. 100 de participanți.

Pe 12 septembrie, conducerea ArcelorMittal a anunţat că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură.

Decizia a fost motivată prin preţurile foarte mari la energia electrică şi concurenţa din partea produselor venite din afara UE.

Producţia la ArcelorMittal Hunedoara a încetat din 5 septembrie, salariaţii fiind trimişi în şomaj tehnic.

Combinatul siderurgic din Hunedoara a fost privatizat în 2003.

Închiderea combinatului afectează economia Hunedoarei

Amintim că decizia închiderii combinatului a stârnit neliniștea multor localnici, iar autoritățile locale și unii politicieni au reacționat, solicitând intervenția statului român.

Într-o scrisoare deschisă adresată Președintelui României și Guvernului României, primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, a cerut, printre altele, desecretizarea contractului de privatizare nr. 49/28.10.2003, prin care SC Siderurgica SA Hunedoara a trecut din proprietatea statului român în proprietatea companiei LNM Holdings/ISPAT (actualul ArcelorMittal SA).

„Nu putem neglija faptul că Uzinele de Fier Hunedoara au funcţionat încă din 1884, transformându-se apoi în „Combinatul Siderurgic Hunedoara”, mai târziu în „SC Siderurgica S.A.”, iar în 2003, această entitate-etalon a industriei româneşti a fost vândută unei companii private, companie care, acum, anunţă încetarea definitivă a activităţii „fabricii sale de la Hunedoara”. Metalurgia hunedoreană a reprezentat un important pol de dezvoltare al României preţ de un secol. Suntem absolut convinşi că nici trecutul, nici prezentul, nici viitorul unei zone istorice a ţării nu se pot arunca la fier vechi! Nimeni nu are dreptul să facă acest lucru, indiferent că este vorba despre o administrare „de stat” sau despre un proprietar privat!”, susține primarul Hunedoarei.

Alți politicieni locali s-au alăturat demersului primarului, solicitând la rândul lor măsuri pentru a preveni ca fostul mare complex siderurgic să ajungă „la fier vechi”.

Combinatul siderurgic, între declin și stagnare

În combinatul din Hunedoara, altădată o emblemă a siderurgiei românești, cu 20.000 de salariați în anii ‘70 și ‘80 și cu o producție anuală de peste trei milioane de tone de oțel, în ultimii ani mai lucrau 500 - 600 de oameni.