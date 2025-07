Olandezii de la Damen, acuzați că au falimentat Șantierul Naval prin „operațiuni ilegale, orchestrate”

Statul român îl acuză pe constructorul naval Damen că a falimentat un şantier naval prin „operațiuni ilegale, orchestrate”. O mie de muncitori sunt la mila conflictului și stau acasă şomeri, în timp ce Damen a primit 270 de milioane de ajutor de stat din Olanda săptămâna trecută.

Constructorul naval olandez Damen Shipyards este acuzat de statul român că a canalizat milioane de euro dintr-un şantier naval de la Marea Neagră, potrivit investigației publicației Follow the Money.

Ar implica 55 de milioane de euro în „tranzacții ilegale” care au dus la falimentul şantierului naval din oraşul de coastă românesc Mangalia, al cărui acţionar sunt Damen şi statul român.

Aceste acuzații sunt conținute în documentele din procedura de faliment pe care Follow the Money le-a obținut. În mai 2024, Damen a declarat falimentul şantierului.

Potrivit statului român, Damen a umflat artificial datoriile şantierului între 2021 şi 2024 prin angajarea propriilor filiale. De exemplu, Damen şi-a angajat filiala poloneză pentru „gestionarea documentelor” şi sucursala olandeză pentru „servicii IT şi de resurse umane”.

Între timp, aproape că nu s-au efectuat lucrări pe şantier, comparativ cu anii precedenți. Potrivit statului român, Damen nu poate explica suficient cum au fost stabilite sumele facturate. Potrivit autorităților fiscale române, compania a acționat ilegal.

Damen, cel mai mare constructor olandez de nave pentru industria offshore, pescuit și marină, a devenit proprietarul a 49% al şantierului în 2017.

Statul român este printr-un Companie de stat cu 51% din acțiuni acţionar majoritar în şantier.

Cele două părți au convenit ca Damen să preia conducerea de zi cu zi. Un eveniment unic pentru o multinațională din România. Acest lucru i-a permis lui Damen să cheltuiască bani fără permisiunea statului, inclusiv pentru propriile filiale.

Damen spune pentru Follow the Money că nu a încălcat niciodată nicio regulă și subliniază că contabilitatea şantierului a trecut auditul auditorului în fiecare an.

Recent, constructorul naval a fost în ştiri din cauza ajutorului de stat de 270 de milioane de euro pe care compania îl primește de la guvernul olandez. Acești bani sunt necesari pentru a-l ține pe Damen departe de problemele financiare care au apărut după întârzierile unui proiect german.

Datorii „fictive”

Datorită muntelui de datorii pe care Damen l-a creat „fictiv”, potrivit guvernului român, constructorul naval a devenit imediat cel mai mare creditor al propriului şantier naval. Acest lucru le-a permis olandezilor să controleze soluționarea falimentului.

Damen nu a instruit administratorul să investigheze „tranzacțiile ilegale”, în timp ce statul român a insistat asupra acestui lucru. În plus, constructorul a blocat înfiinţarea unei comisii independente care să supravegheze administratorul judiciar şi procedura de faliment.

Potrivit autorităților fiscale române, Damen a încălcat legea prin blocarea unei astfel de comisii. Un comitet de control este obligatoriu în România dacă există mulți creditori. Legea nu specifică câţi creditori trebuie să existe. În acest caz, sunt aproape două sute care împreună mai au dreptul la 200 de milioane de euro de la şantierul naval falimentar.

Autoritățile fiscale române nu doresc să vorbească cu Follow the Money despre caz din cauza confidențialității comerciale în ceea ce îl privește pe Damen.

Damen a dat statul român în judecată în aprilie 2024 pentru încălcarea contractului

Potrivit lui Damen însuşi, conflictul cu guvernul român se învârte în principal în jurul unei modificări a legii în 2023. Damen a primit o poziție excepțională atunci când a cumpărat acţiunile şantierului naval: chiar dacă avea o minoritate din acţiuni, i s-a permis totuși să conducă gestionarea de zi cu zi.

Pentru a internaţional Standardele Pentru a preveni corupția, astfel de construcții au fost interzise prin modificarea legii în 2023.

Constructorul naval a dat apoi statul român în judecată încă din aprilie 2024 pentru încălcarea contractului. Damen cere 470 de milioane de euro în rambursarea împrumuturilor și despăgubiri pentru încălcarea contractului. Nu se ştie încă când va fi notificat cazul.

Probleme financiare acute

Cazul are loc într-o perioadă turbulentă pentru constructorul de nave. În aprilie, Parchetul olandez a anunțat că îl urmăreşte penal pe Damen și pe mai mulţi membri ai consiliului de administrație pentru mită, fals, spălare de bani şi încălcarea sancţiunilor impuse Rusiei.

O condamnare poate însemna o lovitură considerabilă pentru constructorul naval

Damen va fi în instanță pentru acest lucru la sfârşitul acestui an. O condamnare poate însemna o lovitură majoră pentru constructorul naval: conform reglementărilor europene privind achizițiile publice, o companie nu are voie să concureze pentru licitații timp de patru ani după ce a fost condamnată irevocabil pentru infracțiuni precum fraudă şi mită.

În plus, compania are probleme financiare acute din cauza unei comenzi germane întârziate de a construi nave militare. Pentru a menține compania în funcțiune şi pentru că marina olandeză are câteva comenzi restante cu constructorul de nave, cabinetul a aruncat companiei un colac de salvare financiar de 270 de milioane de euro săptămâna trecută.

Parlamentul s-a întors din vacanță joia trecută pentru a vota propunerea. A fost adoptat cu o largă majoritate.

Șomaj tehnic

Aproximativ o mie de angajați din Mangalia sunt jucării ale statului român, ale autorităților fiscale de acolo şi ale Şantierelor Navale Damen: sunt „şomeri tehnici” acasă de mai bine de un an. Lucrătorii nu au fost concediați deoarece procedura este încă în desfăşurare. În lunile în care apar unele lucrări de reparații rare, sunt plătiți cu 30% din salariu.

Sindicatul muncitorilor de pe şantierul naval a trimis o scrisoare urgentă ambasadei Olandei la Bucureşti în februarie, cerându-le să facă presiuni asupra Damen pentru o înțelegere. Ambasadorul şi-a exprimat condoleanțele, dar a declarat că Olanda nu este parte la conflict. Miile de şomeri trebuie să aştepte și să vadă ce aduce bătălia legală.

Damen spune că a respectat toate legile

Damen Shipyards spune Follow the Money că regretă profund cursul evenimentelor care au dus la plecarea companiei, „în special pentru angajaţii care lucrează la şantierul din Mangalia și clienții și partenerii cu care au fost livrate multe proiecte minunate la şantier”.

Compania spune că a respectat toate legile și reglementările naţionale şi internaţionale în perioada iulie 2018 - iulie 2023. De asemenea, se spune că contabilul a aprobat registrele şantierului naval în fiecare an. „Nu au existat niciodată comentarii sau critici cu privire la cursul evenimentelor. Nici de către partenerul de joint-venture, nici de către autoritățile fiscale din România, nici de către orice altă instituţie guvernamentală română”, adaugă un purtător de cuvânt.

Acționarul de stat 2MMS nu a răspuns la întrebările Follow the Money.