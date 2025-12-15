search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sindicaliștii amenință cu proteste „ca în Bulgaria” dacă Guvernul continuă să refuze dialogul

0
0
Publicat:

Bogdan Hossu, liderul confederaţiei sindicale Cartel Alfa, a declarat luni, 15 decembrie, că Guvernul refuză dialogul, iar „singura soluție în România este să repetăm acțiuni de genul Bulgariei”. În Bulgaria Guvernul, a ales să facă un pas în spate chiar înainte de votul unei moțiuni de cenzură, pe fondul unor proteste masive care au cuprins nu doar capitala Sofia, ci și orașele mici. 

FOTO: Inquam photos/Sabin Cîrstoveanu
FOTO: Inquam photos/Sabin Cîrstoveanu

Bogdan Hossu a spus la Antena 3 CNN că guvernul nu respectă angajamentele asumate la nivelul UE privind transferurile de contribuții sociale de la angajator la angajat:

„Prin transferul integral de taxe din sarcina capitalului, al angajatorului, în sarcina lucrătorului, practic, România nu respectă Carta socială pe care a ratificat-o și nu respectă o Convenție, fapt care a fost deja notificat în Consiliul de Administrație care a dat o decizie asupra obligației Guvernului României de a se întoarce la ceea ce amândouă prevăd ca din totalul cheltuielilor sociale, contribuția salariatului să nu depășească 50%.

Astăzi prin acel transfer de taxe sociale de la angajator la angajat, nu numai că angajatul este suprataxat ca atare, dar ceea ce este neplăcut este că statul se substituie obligațiilor angajatorilor privați în responsabilitatea socială pe care trebuie să o asigure”, transmite liderul Cartel Alfa.

Bogdan Hossu a mai precizat că o treime din salariați câștigă salariul minim în România și „se continuă o evaziune fiscală mascată, prin faptul că se păstrează un salariu mnim care nu corespunde pieței muncii din România”.

Întrebat dacă a primit un răspuns din partea Administrației Prezidențiale în urma discuțiilor, Bogdan Hossu a precizat:

Momentan nu, dacă nu vom primi niciun răspuns, se pare că singura soluție în România este să repetăm acțiuni de genul Bulgariei. Se pare că numai acest gen de acțiuni îi fac pe decidenții politici să își asume responsabilități. Acțiuni masive de stradă și împotriva instituțiilor care blochează funcționarea dialogului”.

Discuția despre majorarea veniturilor minime garantate are loc într-un context economic tensionat. Sindicatele solicită o creștere de 300 de lei a salariului brut, o măsură care, la prima vedere, pare să vină în sprijinul puterii de cumpărare.

Totuși, Cristian Păun, profesor în cadrul ASE, explică mecanismul fiscal prin care statul câștigă practic jumătate din orice majorare.

„Povestea cu salariul minim este o poveste despre creștere de taxe, în primul rând, pentru că jumătate din salariul minim este format din taxe și contribuții. Deci, oricine vorbește despre creșterea salariului minim cu trei sute de lei, cu șapte sute de lei, vorbește de fapt de creșterea taxelor cu o sută cincizeci de lei, circa trei sute cincizeci de lei circa pe fiecare loc de muncă lunar. Firmele să plătească în plus această sumă de bani către bugetul statului. Deci, această poveste, în primul rând, ascunde o creștere de taxe pe mediul de afaceri”, afirmă Cristian Păun.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii
stirileprotv.ro
image
Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire pentru nativii născuți sub acest semn
gandul.ro
image
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
mediafax.ro
image
Dinamo face 4 transferuri în perioada de mercato: trei sunt fundași! „E scenariul ideal”. Ce se întâmplă cu Boateng? Exclusiv
fanatik.ro
image
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
libertatea.ro
image
Exil de lux în Rusia. Deși familia Assad trăiește izolată, fostul dictator sirian „îşi perfecţionează cunoştinţele de oftalmologie”
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Un bunic a lăsat moștenire nepoților o monedă. Acum s-a descoperit că era extrem de rară și au vândut-o cu 6 milioane de dolari
antena3.ro
image
Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Ce salariu are un ofițer de poliție debutant: venitul poate fi unul frumos
playtech.ro
image
Primul 11 al FCSB cu Unirea Slobozia: cu Lixandru, fără Miculescu. Cine joacă număr 9. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Atenție, informații cu puternic IMPACT EMOȚIONAL! Faimoșii soți au fost uciși cu SÂNGE RECE în propriul lor apartament! Fiul lor ar fi fost cel care i-a înjunghiat
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Rodica Stănoiu, deshumată astăzi! Trupul său a fost dus la INML! Suspiciunile extrem de grave ale procurorilor!
romaniatv.net
image
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Procurorii au deschis dosar de moarte suspectă
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Strigătele de disperare ale lui Dani Cek și ale Părintelui Lungu: „Azi-noapte nu am dormit. Nu am închis un ochi”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „O rază de lumină” În ce culori se îmbracă de Revelion?
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Îngroziți și întristați! Mesajul transmis de Prințul și Prințesa de Wales. Ce i-a îndurerat peste măsură pe William și Kate
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Îngroziți și întristați! Mesajul transmis de Prințul și Prințesa de Wales. Ce i-a îndurerat peste măsură pe William și Kate

Click! Pentru femei

image
„Singur acasă” împlinește 35 de ani! Secrete de la filmările celui mai emblematic film de Crăciun

Click! Sănătate

image
Așa poți cultiva avocado acasă!