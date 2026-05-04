Incident tehnic la Cernavodă: Unitatea 2 a Centralei Nucleare s-a deconectat automat de la rețea

Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat luni seară de la Sistemul Energetic Național, în urma unei disfuncționalități apărute la un separator electric din zona clasică a instalației, a anunțat compania Nuclearelectrica.

Potrivit operatorului, oprirea s-a produs în condiții de siguranță, iar toate sistemele centralei au reacționat conform proiectării, fără a fi înregistrate probleme.

„Deconectarea automată a Unității 2 s-a produs în condiții de siguranță, toate sistemele unității funcționând și răspunzând conform proiectului în astfel de situații”, se arată în informarea transmisă Bursei de Valori București, scrie Agerpres.

Reprezentanții companiei precizează că incidentul și lucrările de remediere nu au avut și nu au impact asupra securității nucleare, asupra personalului centralei, populației sau mediului înconjurător.