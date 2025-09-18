Șeful IPJ Mehedinți, schimbat din funcție după ce a fost prins cu 109 km/h în localitate. Este cercetat de DNA după ce a încercat să facă presiuni asupra polițiștilor rutieri

Comisarul șef Marian Cârcei, șeful IPJ Mehedinți, a fost schimbat din funcție în urma informațiilor că a încercat să mușamalizeze un caz, după ce a fost surprins în luna februarie când circula cu 109 kilometri la oră în localitate, cu mașina de serviciu.

Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a anunțat că împuternicirea comisarului șef de poliție Cîrcei Marian la comanda IPJ a încetat miercuri, 17 septembrie iar inspectorului șef al IPJ Mehedinți au fost preluate de către comisar șef de poliție Drăghiea Decebal Dumitru.

Cârcei face subiectul unei anchete DNA, după ce Sindicatul Europol a dezvăluit că în luna februarie 2025, comisarul șef Marian Cârcei a fost oprit de un echipaj al Serviciului Rutier în localitate pentru că rula cu o viteză de 109 km/h, fiind la volanul autoturismului de serviciu, dar fără să aibă semnalele luminoase și acustice în funcțiune.

„Acesta a încercat să exercite presiuni asupra polițiștilor rutieri pentru ca aceștia să nu întocmească proces verbal de constatare a contravenției și să îi suspende dreptul de a conducere pe drumurile publice pentru o perioada de 90 de zile.

Pretextul invocat ar fi fost reprezentant de faptul că se afla într-o «misiune», deşi nu putea prezenta un ordin de serviciu în acest sens”, au transmis sindicaliştii.

Potrivit acestora, poliţiştii rutieri nu au cedat intimidărilor.

”DNA a descins la Serviciul Rutier şi la Secretariatul IPJ Mehedinţi pentru a ridica înscrisuri într-o cauză penală muşamalizată de şefii Poliţiei Române”, au transmis, miercuri, sindicaliştii Europol.

Comisarul șef Marian Cârcei a făcut parte în urmă cu mai bine de zece ani din cadrul Corpului de Control al Guvernului. Prin decizia numărul 1924 din data de 31 ianuarie 2013, el a fost numit în funcția de consilier la Secretariatul General al Guvernului – Corpul de Control.