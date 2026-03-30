Șeful BNR, mesaj ferm către Guvern: „Ajustările fiscale trebuie continuate, în ciuda riscurilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu”

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, avertizează Guvernul că finanțele publice sunt sub presiune și că măsurile de ajustare fiscală nu pot fi amânate, în contextul riscurilor geopolitice și al creșterii prețurilor la energie.

„Conflictul din Orientul Mijlociu generează riscuri semnificative, inclusiv presiuni asupra prețurilor la energie și deteriorarea perspectivelor de creștere economică. În pofida acestui risc, ajustarea fiscală trebuie să continue”, a declarat Isărescu, la conferința Economist Romania Government Roundtable 2026, organizată de grupul editorial The Economist, potrivit Profit.ro.

Inflația a scăzut la 9,3% în februarie, însă analiștii estimează că va depăși 10% în lunile următoare, pe fondul efectului de bază nefavorabil și al scumpirii carburanților. ING prognozează o creștere de 0,5 puncte procentuale a inflației la o scumpire de 10% a petrolului, incluzând efectele de rundă a doua.

Guvernatorul a subliniat pregătirea BNR pentru a menține stabilitatea financiară.

„Este adevărat că atunci când inflația accelerează, puterea de cumpărare se erodează, iar încrederea consumatorilor devine mai fragilă. Cu toate acestea, BNR ar trebui să mențină o poziție fermă pentru a ancora așteptările inflaționiste și a proteja stabilitatea financiară. Deciziile noastre se bazează pe o analiză cuprinzătoare a condițiilor interne, a evoluțiilor externe și a scenariilor de risc”, a transmis Isărescu.

De asemenea, Mugur Isărescu a explicat că rolul BNR nu este eliminarea incertitudinii, ci prevenirea transformării acesteia în instabilitate. Potrivit acestuia, Guvernul trebuie să continue ajustările fiscale, să mențină stabilitatea monetară și să protejeze încrederea investitorilor, chiar și în fața unui conflict internațional care pune presiune asupra prețurilor energiei.

„Cu toate acestea, este nevoie în continuare de măsuri pozitive şi de investiţii pentru a beneficia de pe urma oportunităţilor care se arată la orizont. În anii recenţi, economia noastră a arătat rezilienţă. Acest lucru este adevărat. De asemenea, situaţia finanţelor publice se loveşte de presiuni cauzate de cheltuielile bugetare ridicate. Creşterea este continuă într-un pas mai moderat, susţinută de investiţii, absorbţia fondurilor europene şi o piaţă a muncii încă robustă. În acelaşi timp, ne confruntăm cu vulnerabilităţi de ordin structural, un deficit de cont curent, dezechilibre fiscale şi sensibilitate la condiţiile financiare internaţionale”, a mai subliniat guvernatorul BNR.